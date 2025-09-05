Seni dan Media dalam Pelayanan Arbain; Penutupan Acara «Nahnu Abna’ al-Husain (as)» Kedua Digelar di Qom

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Upacara penutupan acara internasional media "Nahnu Abna’ al-Husain (as)" kedua digelar di Qom pada Kamis (4/9) dengan tujuan mendukung karya seni dan media tentang Arbain, menampilkan kehadiran berbagai perwakilan negara dan budaya, serta menjelaskan dimensi kemanusiaan gerakan global ini.

Dalam acara yang dihadiri para ulama dan tokoh, Ayatullah Ramezani menekankan bahwa Arbain adalah kesempatan penting untuk kesiapan menuju kemunculan, serta media dan seni merupakan alat utama menyampaikan pesan keadilan dan perlawanan. Hujjatul Islam Nuab menyebut jalan kaki Arbain sebagai pengalaman spiritual unik, penuh pelayanan dan penguatan sosial.

Pihak penyelenggara mengumumkan diterimanya 2500 karya dari 9 negara, peningkatan 3,5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, serta kesiapan menyelenggarakan edisi ketiga. Dalam kesempatan itu, sejumlah aktivis internasional Arbain mendapat penghargaan, dan buku foto "Satu Dunia dalam Dekapan Husain" juga diluncurkan dalam acara ini.

Acara juga diisi tilawah Al-Qur’an, tasyahhud, pertunjukan tasyyi’, pameran foto, serta undian hadiah perjalanan ziarah.