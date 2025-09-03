Ulama Masyhad Tekankan Pentingnya Peran Media ABNA

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah ulama, cendekiawan, dan pengelola bidang internasional di Masyhad dalam pertemuan dengan Pemimpin Redaksi ABNA menegaskan peran penting media ini dalam menyebarkan ajaran Ahlulbait (as). Ayatullah Asyrafi Syahrudi mengapresiasi kiprah Majma’ Ahlulbait (as) dalam memperkenalkan mazhab Syiah ke dunia. Ayatullah Sayyid Ja’far Sayyidan menegaskan bahwa penyebaran ajaran Ahlulbait (as) adalah misi tertinggi media, sementara Ayatullah Abdukhojai menekankan Ahlulbait (as) sebagai poros persatuan umat Islam dan pentingnya menjaga identitas keagamaan diaspora Iran.

Dalam pertemuan dengan pengelola Jami’ah al-Musthafa dan Astan Quds Razawi, dibahas pula kerja sama media dan pendidikan dengan ABNA. Yayasan Internasional Kebudayaan dan Seni Imam Ridha(as) juga meminta agar kegiatan dan festivalnya dapat dipublikasikan lebih luas melalui ABNA.