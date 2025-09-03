Turki Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Afghanistan Timur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kedubes Turki di Kabul mengumumkan dimulainya distribusi paket bantuan darurat bagi korban gempa di Afghanistan timur. Sejak Selasa, seribu keluarga menerima paket seberat 70 kg berisi bahan pangan dan perlengkapan dapur.

Selain itu, makanan hangat, obat-obatan, serta peralatan medis juga disalurkan. Sebuah pesawat militer membawa tenda dan selimut dijadwalkan tiba di Jalalabad, sementara “Kereta Bantuan Kemanusiaan 22” dengan 600 ton bantuan akan segera diberangkatkan dari Turki.