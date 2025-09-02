Ikhwanul Muslimin: Serangan Israel ke Yaman adalah Kejahatan Brutal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ikhwanul Muslimin mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan udara Israel terhadap pejabat pemerintah Yaman di Sanaa, menyebutnya sebagai “kejahatan brutal”. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa agresi Israel dilakukan tanpa memandang agama, mazhab, atau ras korban, dan menyerukan persatuan umat Islam untuk menghentikan kekejaman dan genosida terhadap Palestina, khususnya di Gaza.

Ikhwanul Muslimin juga mendoakan para syuhada di Yaman, Suriah, dan Lebanon yang gugur mendukung Gaza, serta menegaskan bahwa masalah Palestina tetap menjadi isu sentral yang harus menyatukan umat Islam dalam menghadapi agresi Israel.