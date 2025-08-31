Organisasi Ahlulbait Indonesia Salurkan Bantuan Rakyat Indonesia ke Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Umum Organisasi Ahlulbait Indonesia (ABI), Sayyid Zuhair Yahya, mengumumkan bahwa sepanjang Agustus 2025, pihaknya telah menyalurkan bantuan kemanusiaan rakyat Indonesia ke Palestina sebagai wujud nyata solidaritas lintas batas.

Bantuan tersebut dilakukan dalam tiga tahap: distribusi 25 ribu liter air bersih di Jabaliya pada 17 Agustus bertepatan dengan HUT ke-80 RI; penyaluran 100 paket sembako dan 100 paket perlengkapan sekolah di Tulkarem pada 26 Agustus; serta pembagian 500 porsi makanan siap saji di Jalur Gaza pada akhir bulan.

Sejak program dimulai pada November 2023, ABI tercatat sudah 14 kali menyalurkan bantuan ke Palestina. Menurut Zuhair Yahya, program ini akan terus berlanjut sebagai bentuk komitmen bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.