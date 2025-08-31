Hizbullah Lebanon: Darah Syuhada Yaman Akan Menjadi Beban Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah Lebanon mengutuk keras serangan udara rezim Zionis terhadap rapat resmi pemerintah Yaman di Sana’a yang menyebabkan gugurnya Perdana Menteri Ahmad Ghalib al-Rahwi bersama sejumlah menteri.

Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut serangan itu sebagai “tindakan pengecut dan kejahatan biadab yang menambah catatan hitam Zionis, dari Gaza dan Lebanon hingga Suriah, Yaman, dan Iran.”

Hizbullah menegaskan bahwa keteguhan Yaman dalam mendukung Palestina adalah teladan kesabaran dan ketahanan menghadapi agresi. Darah para pemimpin yang gugur itu, lanjut pernyataan, akan menjadi beban berat bagi rezim Zionis dan simbol perlawanan yang abadi.