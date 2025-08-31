Pesan Belasungkawa Wakil Ketua Lembaga Internasional Ahlulbait atas Syahidnya PM Yaman dan Sejumlah Menteri

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul syahidnya Perdana Menteri Yaman Ahmad Ghalib al-Rahwi bersama sejumlah menteri akibat serangan rezim Zionis, Ayatullah Qorbanali Dori Najafabadi, Wakil Ketua Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait , menyampaikan pesan belasungkawa.

Dalam pesannya, beliau menegaskan bahwa syahadah para pejuang dan patriot sejati semakin mendekatkan hati umat Islam serta memperkokoh persatuan dalam menghadapi musuh Zionis. Tragedi ini, kata Ayatullah Dori, menunjukkan keteguhan bangsa Yaman yang tak terkalahkan serta menjadi kabar kemenangan dan kemajuan bagi poros perlawanan.

Beliau juga mendoakan rahmat Allah bagi para syuhada, kesabaran bagi keluarga mereka, serta keteguhan bagi bangsa Yaman dan seluruh pencinta kebebasan di dunia dalam melanjutkan perjuangan melawan kezaliman.