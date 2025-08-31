Ayatullah Khamenei Tegaskan Perjanjian Strategis Iran–China Harus Dioperasionalkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang kunjungan Presiden Iran ke Tiongkok, akun resmi Kantor Pelestarian dan Publikasi Pidato Pemimpin Revolusi Islam Iran merilis pernyataan Ayatullah al-Udzma Khamenei tentang pentingnya hubungan Iran–China dalam bahasa Mandarin.

Dalam unggahan tersebut ditegaskan kembali pandangan Pemimpin Revolusi Islam Iran mengenai potensi besar Iran dan China untuk memainkan peran transformatif di tingkat regional maupun global, serta pentingnya mengoperasionalkan seluruh aspek dari perjanjian strategis kedua negara.

Ayatullah Khamenei menekankan: “Iran dan China, dengan sejarah peradaban yang panjang di dua belahan Asia, memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar di kawasan maupun dunia. Implementasi penuh atas semua dimensi perjanjian strategis akan mempermudah jalan ini.”