Al-Walai: Gugurnya para Pemimpin Yaman Bukti Komitment terhadap Perjuangan Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Abu Alaa Al-Walai, memuji sikap bangsa Yaman yang dipimpin oleh Sayyid Abdul Malik Badreddin al-Houthi, dengan menekankan: "Rakyat Yaman berdiri bersama bangsa Palestina yang tertindas dan rakyat Gaza yang terkepung dengan martabat, solidaritas, dan perlawanan tertinggi."

Ia menyebut serangan Zionis baru-baru ini sebagai kejahatan yang kejam dan pengecut, dan menambahkan: "Darah tak berdosa para pemimpin Yaman sekali lagi membuktikan kepada dunia keaslian dan keteguhan sikap bangsa ini dalam mendukung kaum tertindas."

Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid al-Syuhada juga menuduh rezim Zionis melakukan kebiadaban dan terang-terangan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, dan mencatat: "Rakyat Yaman telah berdiri dengan berani melawan musuh dan akan terus berdiri di samping rakyat Palestina."

Sebagai penutup, Al-Walai, yang menghormati para syuhada dan berdoa untuk kesembuhan mereka yang terluka, menekankan: Kemartiran ini akan menggandakan tekad Front Perlawanan dalam membela kaum tertindas.