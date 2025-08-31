  1. Home
Al-Walai: Gugurnya para Pemimpin Yaman Bukti Komitment terhadap Perjuangan Palestina

31 Agustus 2025 - 20:28
Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada menyampaikan belasungkawa atas gugurnya perdana menteri dan sejumlah menteri pemerintah Yaman dalam serangan terbaru oleh rezim Zionis, dan menganggapnya sebagai tanda nyata keteguhan rakyat Yaman dalam membela Palestina dan melawan penindasan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Abu Alaa Al-Walai, memuji sikap bangsa Yaman yang dipimpin oleh Sayyid Abdul Malik Badreddin al-Houthi, dengan menekankan: "Rakyat Yaman berdiri bersama bangsa Palestina yang tertindas dan rakyat Gaza yang terkepung dengan martabat, solidaritas, dan perlawanan tertinggi."

Ia menyebut serangan Zionis baru-baru ini sebagai kejahatan yang kejam dan pengecut, dan menambahkan: "Darah tak berdosa para pemimpin Yaman sekali lagi membuktikan kepada dunia keaslian dan keteguhan sikap bangsa ini dalam mendukung kaum tertindas."

Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid al-Syuhada juga menuduh rezim Zionis melakukan kebiadaban dan terang-terangan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, dan mencatat: "Rakyat Yaman telah berdiri dengan berani melawan musuh dan akan terus berdiri di samping rakyat Palestina."

Sebagai penutup, Al-Walai, yang menghormati para syuhada dan berdoa untuk kesembuhan mereka yang terluka, menekankan: Kemartiran ini akan menggandakan tekad Front Perlawanan dalam membela kaum tertindas.

