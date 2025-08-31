Separuh Warga AS Percaya Israel Melakukan Genosida di Gaza

Tehran, Pars Today- Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Universitas Quinnipiac Amerika mengungkapkan, ketika para pemilih ditanya apakah mereka lebih bersimpati kepada Palestina atau Israel, 37 persen menjawab Palestina, 36 persen menjawab Israel, dan 27 persen tidak memiliki pendapat.

Dukungan ini merupakan tingkat tertinggi untuk Palestina dan tingkat terendah untuk Israel sejak dimulainya survei Universitas Quinnipiac pada tahun 2001.



Berdasarkan survei ini, 60 persen responden menentang pengiriman bantuan militer lebih lanjut kepada Israel untuk perang melawan Hamas, sementara 32 persen mendukungnya.

Angka ini juga merupakan tingkat penolakan tertinggi dan tingkat dukungan terendah sejak 7 Oktober 2023.



Sebanyak 50 persen pemilih juga mengatakan bahwa dengan memperhatikan kondisi buruk di Jalur Gaza, mereka percaya Israel sedang melakukan genosida; sementara 35 persen berpendapat Israel tidak melakukan genosida.

Rasio ini di antara Partai Demokrat Amerika adalah 77 persen berbanding 11, di kalangan independen 51 persen berbanding 34, dan di kalangan Republik 64 persen berbanding 20.



Jumlah total syuhada Palestina dalam serangan militer rezim Zionis ke berbagai wilayah Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga kini mencapai 62.895 orang, dan jumlah korban luka mencapai 158.927 orang.(PH)