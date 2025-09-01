Jumlah Syuhada Gaza Capai 63.557 Orang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban syahid akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga kini telah mencapai 63.557 orang, sementara jumlah luka-luka mencapai 160.660 orang.

Dalam 24 jam terakhir saja, sebanyak 98 jenazah syuhada dan 404 korban luka baru telah dibawa ke rumah sakit. Sejak dimulainya gelombang baru agresi pada 18 Maret 2025, tercatat 11.426 syahid dan 48.619 terluka.

Selain itu, ribuan warga masih dinyatakan hilang di bawah reruntuhan bangunan. Serangan Israel terhadap pusat distribusi bantuan dalam 24 jam terakhir menewaskan 46 orang dan melukai 239 orang, sehingga total korban di lokasi bantuan mencapai 2.294 syahid dan 16.839 luka-luka.

Kementerian Kesehatan juga mencatat 9 kematian akibat kelaparan dan malnutrisi dalam sehari terakhir, menambah total korban krisis pangan di Gaza menjadi 348 jiwa, termasuk 127 anak-anak.