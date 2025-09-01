Hari Warisan Islam Digelar di Calgary, Kanada: Dari Pengenalan Islam hingga Dukungan bagi Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kota Calgary, Kanada, menjadi tuan rumah peringatan Hari Warisan Islam dengan partisipasi luas keluarga, lembaga Islam, pejabat lokal, serta tokoh politik dan agama. Festival ini menampilkan aneka kegiatan budaya, seni, kuliner, hingga hiburan anak-anak, yang mencerminkan keragaman serta memperkuat persaudaraan sosial.

Dalam acara tersebut, Sheikh Jamal Hamoud, mufti Muslim Alberta, menekankan pentingnya memperkenalkan Islam dan solidaritas dengan rakyat tertindas, seraya mengingatkan bahwa Gaza dan Palestina tidak boleh dilupakan. Ia menyambut meningkatnya pengakuan internasional atas Palestina dan berharap kemerdekaan segera terwujud.

Sejumlah tokoh dan lembaga Muslim memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan sekolah, masjid, dan pusat Islam, serta mendukung usaha kecil termasuk produk tradisional Palestina. Acara ditutup dengan pembagian hadiah untuk anak-anak dan komitmen menjadikan Hari Warisan Islam sebagai agenda tahunan di Calgary.