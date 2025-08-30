Perdana Menteri Yaman Terbunuh dalam Serangan Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kantor Perdana Menteri Pemerintah Perubahan dan Pembangunan Yaman di Sana’a mengumumkan syahidnya Perdana Menteri Ahmad Ghalib al-Rahwi bersama sejumlah menteri akibat serangan udara rezim Zionis pada Kamis lalu.

Dalam pernyataan resmi disebutkan: “Kami dengan penuh duka mengumumkan kesyahidan mujahid Ahmad Ghalib al-Rahwi, Perdana Menteri Pemerintah Perubahan dan Pembangunan, bersama sejumlah menteri yang menyertainya dalam serangan pada Kamis lalu. Dalam serangan tersebut, beberapa menteri lainnya juga mengalami luka-luka dengan tingkat cedera yang bervariasi, sebagian dalam kondisi sedang dan sebagian lagi dalam kondisi kritis yang kini berada dalam perawatan intensif.”