Penculikan Lebih dari 100 Orang dalam Serangan Berdarah di Nigeria Utara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam serangan bersenjata di desa Gamdum Malam, negara bagian Zamfara, Nigeria, lebih dari 100 orang—sebagian besar perempuan dan anak-anak—diculik setelah penyerang menembak secara membabi buta. Sedikitnya dua orang dilaporkan tewas.

Para pelaku datang dengan puluhan motor, membagi diri dalam dua kelompok: satu menculik warga dan hewan ternak, sementara lainnya membuat pos penyekatan dan menembaki siapa pun yang lewat.

Menurut laporan, Zamfara telah menjadi pusat aksi kelompok bersenjata yang disebut “bandit” di Nigeria. Dalam setahun terakhir (Juli 2024–Juni 2025), tercatat 4.722 kasus penculikan di wilayah ini.

Hingga kini pemerintah Nigeria belum memberi tanggapan resmi, sementara warga diliputi ketakutan akan serangan lanjutan.