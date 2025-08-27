Kemarahan Kairo terhadap Tel Aviv; Rahasia di Balik Penundaan Netanyahu untuk Mengumumkan Gencatan Senjata di Gaza

Menurut kantor berita Abna, berdasarkan laporan dari Channel 12 TV rezim Zionis, para pejabat Mesir mengatakan kepada rekan-rekan Zionis mereka bahwa Hamas telah menunjukkan banyak fleksibilitas dalam tanggapan terbarunya terhadap proposal gencatan senjata, tetapi kabinet Netanyahu belum memberikan jawaban yang jelas mengenai hal ini.

Para pejabat menambahkan bahwa perilaku Netanyahu tidak dapat diterima. Ada kemungkinan untuk mencapai gencatan senjata dan membebaskan setidaknya 10 tahanan Zionis, tetapi Tel Aviv dengan mudah mengabaikan masalah ini.

Kemarin, sebuah delegasi dari Mesir tiba di wilayah pendudukan untuk membahas masalah ini. Qatar juga menunjuk jari ke arah rezim Zionis, menyatakan bahwa Tel Aviv tidak ingin menanggapi proposal gencatan senjata.

Para mediator menyatakan bahwa Tel Aviv kemungkinan menunda proses ini agar Trump dapat pergi ke wilayah pendudukan pada bulan September dan mengumumkan kesepakatan di sana, untuk sekali lagi menciptakan pencapaian baru bagi dirinya sendiri.