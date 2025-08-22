Ancaman Baru Menhan Zionis untuk Hancurkan Kota Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA- Menteri perang rezim Zionis, Israel Katz, kembali mengancam rakyat tak berdaya Gaza dengan mengatakan bahwa jika Hamas tidak setuju untuk dilucuti senjata, maka “pintu-pintu neraka” akan dibuka dan Kota Gaza akan dihancurkan.

Dalam unggahan di media sosial X, Katz menegaskan bahwa pasukan Zionis akan menghancurkan Gaza jika Hamas menolak syarat Israel untuk mengakhiri perang, yakni pembebasan seluruh tawanan dan pelucutan senjata. Ia menyebut Gaza akan bernasib sama dengan Rafah dan Beit Hanoun yang telah hancur akibat serangan sebelumnya.

Ancaman ini muncul sehari setelah PM Benjamin Netanyahu memerintahkan dimulainya negosiasi segera terkait tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza, bersamaan dengan rencana militer Zionis untuk menguasai Gaza dan menundukkan Hamas.