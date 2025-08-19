Israel Bermaksud Mengirim Bantuan Darurat ke Sudan Selatan

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (as) - Abna -, rezim Israel mengumumkan niatnya untuk mengirim bantuan baru ke Sudan Selatan; sebuah negara yang beberapa laporan media sebut sebagai salah satu kemungkinan tujuan untuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri rezim Israel, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh radio tentara rezim ini, mengatakan: "Israel akan memberikan bantuan kemanusiaan darurat ke Sudan Selatan menyusul wabah kolera yang dimulai pada September 2024."

Media resmi rezim ini juga melaporkan bahwa Israel telah memutuskan untuk mengirim bantuan kemanusiaan darurat ke Sudan Selatan, termasuk peralatan medis, perangkat pemurni air, dan paket makanan, di bawah pengawasan "Gideon Sa'ar," Menteri Luar Negeri Israel.

Langkah ini diambil sementara rezim Israel telah menutup semua penyeberangan menuju Gaza sejak 2 Maret lalu, mencegah masuknya bantuan kemanusiaan apa pun; sebuah tindakan yang telah menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut, sementara truk-truk bantuan tetap menumpuk di perbatasan dan hanya sejumlah kecil bantuan yang diizinkan masuk, yang bahkan tidak memenuhi kebutuhan minimum warga Palestina.

Satu minggu yang lalu, beberapa laporan media internasional mengungkapkan bahwa pemerintah Sudan Selatan pada awalnya telah menyetujui permintaan rezim Israel untuk menerima warga Palestina Gaza di wilayahnya; sebuah kesepakatan yang akan dilakukan sebagai imbalan atas investasi Israel. Namun, pemerintah Sudan Selatan segera membantah klaim ini dan mengumumkan bahwa perjanjian semacam itu tidak ada.

Dalam konteks ini, "Sharen Haskel," Wakil Menteri Luar Negeri rezim Israel, mengunjungi Juba minggu lalu dan bertemu dengan presiden Sudan Selatan, "Salva Kiir." Juga, "Monty Semaya Komba," Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, mengunjungi Yerusalem pada 29 Juli lalu dan bertemu dengan Gideon Sa'ar. Dalam perjalanan ini, dia juga mengunjungi pemukiman Israel di utara Tepi Barat yang diduduki.

Di sisi lain, serangan dan pengepungan rezim Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini telah menyebabkan 61.944 warga Palestina tewas dan 155.886 orang terluka – sebagian besar wanita dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 9.000 orang hilang dan ratusan ribu orang mengungsi, dan kelaparan telah merenggut nyawa 258 orang – termasuk 110 anak-anak.

Sudan Selatan, yang memisahkan diri dari Sudan pada tahun 2011, masih bergulat dengan ketidakstabilan. Perang saudara di negara itu antara tahun 2013 dan 2018 antara pendukung presiden Sudan Selatan, "Salva Kiir," dan saingannya, "Riek Machar," menyebabkan kematian sekitar 400.000 orang dan pengungsian 4 juta orang.