Indonesia Persiapkan Pusat Medis di Pulau Galang untuk Merawat Korban Luka di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hasan Nasibi, juru bicara Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan pada hari Kamis: "Presiden Indonesia telah memerintahkan agar layanan medis diberikan kepada setidaknya 2.000 orang yang terluka di Gaza akibat pemboman atau runtuhnya bangunan selama perang Israel yang sedang berlangsung."=

Pusat medis tersebut sedang dibangun di Pulau Galang, barat laut Indonesia dan dekat Sumatra; tempat yang dalam beberapa dekade terakhir merupakan kamp pengungsi Vietnam.

Kapasitas pusat Indonesia ini setara dengan menampung sepertiga dari seluruh pasien rumah sakit "Penyembuhan" sebelum dihancurkan oleh pemboman Israel. Nasibi menekankan: Proyek ini bukan program relokasi, melainkan misi kemanusiaan, dan para korban akan kembali ke Gaza setelah pulih.