Karikatur | Ilusi Israel Raya!

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, baru-baru ini menyatakan dalam wawancara dengan saluran Zionis "i24": "Saya sedang menjalankan misi historis dan spiritual, dan saya secara emosional terikat pada mimpi Israel Raya." Pernyataan ini menghadapi reaksi keras dari negara-negara dan para pejabat dunia, terutama para pejabat di kawasan, serta kecaman luas di kalangan bangsa-bangsa Muslim.