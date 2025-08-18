Serangan ISIS Meningkat di Suriah/ 2 Serangan Serentak di Deir Ezzor dan Hasakah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Elemen-elemen kelompok teroris ISIS melancarkan dua serangan terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di pedesaan Deir Ezzor dan Hasakah tadi malam. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sel-sel ISIS di provinsi Hasakah menembakkan peluru RPG ke pos pemeriksaan "Bajariya" di selatan Qamishli, yang mendarat di sekitar pos pemeriksaan dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Di Deir Ezzor, elemen ISIS menyerang pos militer SDF di kota Dhiban di timur Deir Ezzor menggunakan sepeda motor dan melepaskan tembakan dengan senjata ringan dan semi-berat. Aksi ini memicu bentrokan bersenjata, tetapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Serangan-serangan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas sel ISIS di Suriah utara dan timur dalam beberapa minggu terakhir. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sejak awal tahun 2025, 156 operasi telah dilakukan oleh sel-sel ISIS di wilayah yang dikuasai pasukan SDF di Suriah, termasuk serangan bersenjata, pengeboman, dan operasi peledakan. Akibat operasi-operasi ini, 66 orang tewas, termasuk 45 pasukan SDF dan kelompok afiliasinya, 8 anggota ISIS, 12 warga sipil, dan satu kolaborator SDF.