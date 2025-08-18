Perlawanan dalam Penawanan Harus Lebih Menonjol dalam Narasi Pertahanan Suci

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - ABNA - bertepatan dengan peringatan kembalinya para "Azadegan" yang mulia ke tanah air Islam, upacara peluncuran dan tinjauan buku "Aku Bukan Ebrahim Hadi" diadakan dengan kehadiran Brigjen Mehdi Amirian, Direktur Jenderal Museum Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci, Azadegan terkemuka Ebrahim Hadi, narator karya tersebut, Mohammad Ghasemipour, kritikus sastra, Amir Nobarani, penulis buku, dan sekelompok media serta para penggemar sastra Pertahanan Suci di Galeri Digital Fakhkeh Museum Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci.

Pada awal upacara, Brigjen Amirian menyinggung perlunya memperhatikan berbagai dimensi perang yang dipaksakan selama delapan tahun, menyatakan bahwa "Pertahanan Suci tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga mengalir di hati keluarga." Ia berkata: "Berbagai lapisan masyarakat hadir dalam Pertahanan Suci; dari komandan dan Basij (milisi) di belakang parit hingga ayah, ibu, istri, dan anak-anak para pejuang yang memainkan peran penting dalam jalan ini."

Brigjen Amirian menambahkan: "Perang yang dipaksakan selama 12 hari juga mengandung banyak peristiwa yang, dengan mempertimbangkannya, kita dapat lebih memahami suasana Pertahanan Suci. Oleh karena itu, kita harus berbicara lebih banyak tentang kesulitan yang dialami oleh istri, anak-anak, dan orang tua para syuhada dan para "Azadegan", dan memberikan lebih banyak dukungan kepada mereka."

Direktur Jenderal Museum Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci menekankan perlunya fokus pada topik "Azadegan", dan mencatat: "Bidang "Azadegan" belum ditangani sebagaimana mestinya. Meskipun beberapa lembaga dan kelompok telah melakukan kegiatan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Perlawanan di medan perang memiliki satu makna, tetapi perlawanan selama masa penawanan memiliki makna lain. Seorang pejuang yang bertempur dengan senjata di parit berjuang dalam satu cara, tetapi ketika ia ditawan di tanah musuh dan di bawah kekuasaannya, ia menghadapi kondisi yang berbeda. Bahkan di penjara musuh, para "Azadegan" kami tidak berhenti melawan."

Ia menjelaskan: "Selama penawanan, bayangan musuh berada di atas tawanan; ia berada di bawah tekanan musuh mulai dari makanan dan kebutuhan dasar hingga kegiatan budaya, agama, dan pribadi. Secara lahiriah, mungkin terlihat bahwa tidak ada tugas yang tersisa bagi tawanan, tetapi para "Azadegan" kami tidak berhenti berjuang dan melawan bahkan dalam kondisi tersebut. Konsep ini harus lebih ditekankan dalam narasi Pertahanan Suci."

Brigjen Amirian menyatakan bahwa "Pertahanan Suci, dan khususnya bidang "Azadegan", membutuhkan lebih banyak produksi buku dan karya tulis daripada yang telah ada." Ia melanjutkan: "Perlawanan di medan perang memberikan pelajaran besar bagi kita, tetapi perlawanan dalam penawanan, di bawah kendali musuh, adalah makna lain dari ketahanan yang harus diperhatikan dan dipelajari. Mempelajari dan menerbitkan buku di bidang ini adalah langkah yang berharga dan harus diperluas."

Selanjutnya, Amir Nobarani, penulis buku "Aku Bukan Ebrahim Hadi", berbicara tentang proses pembentukan karya ini, mengatakan: "Setelah kematian orang tua syahid, saudaranya menceritakan kenangan yang menjadi dasar untuk menulis sebagian dari buku ini. Faktanya, upaya dan kerja keras yang dilakukan dalam mengumpulkan narasi-narasi ini menyebabkan terciptanya karya yang abadi tentang syahid yang mulia ini."