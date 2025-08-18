Insiden 8 Shahrivar, Contoh Nyata Terorisme Terorganisir yang Didukung AS

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Hujjat al-Islam "Asghar Asghari" hari ini, Minggu, 17 Agustus 2025, dalam pertemuan konsultasi dan perencanaan untuk upacara peringatan para syahid Pekan Pemerintah, Rajaei dan Bahonar, merujuk pada peringatan kembalinya para tawanan perang ke tanah air Islam pada 17 Agustus, menyatakan: "Hari ini, serta kenangan semua syahid terhormat dari Revolusi Islam dan Pertahanan Suci, harus selalu dikenang."

Ia menambahkan bahwa "dalam minggu-minggu mendatang akan ada banyak program yang diadakan di provinsi ini, yang paling penting adalah peringatan 8 Shahrivar, yang memperingati kesyahidan dua tokoh terkemuka dan populer dari Revolusi Islam, para syahid Mohammad Ali Rajaei dan Mohammad Javad Bahonar. Kedua syahid mulia ini adalah simbol kesederhanaan, kerakyatan, manajemen yang saleh dan revolusioner, dan insiden teroris ledakan kantor perdana menteri pada tahun 1360 (1981), yang menyebabkan kesyahidan mereka, adalah contoh nyata dari terorisme terorganisir dan dukungan langsung dari Amerika Serikat, sebagai musuh utama bangsa Iran."

Ketua Dewan Koordinasi Propaganda Islam Mazandaran menyatakan bahwa "kejahatan ini adalah bagian dari proyek permanen musuh untuk menahan Revolusi Islam melalui teror dan destabilisasi," dan menambahkan bahwa "selain kesempatan ini, Youmullah (Hari Allah) 17 Shahrivar juga memiliki kepentingan khusus, yang merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Revolusi Islam."

Asghari melanjutkan: "Pemberontakan ini, dengan pengorbanan dan perlawanan rakyat, mengguncang fondasi rezim Pahlavi dan kesyahidan sejumlah besar rekan senegara kita yang terkasih di Lapangan Jaleh di Teheran adalah titik balik dalam jalur Revolusi."

Ia menambahkan: "Imam Khomeini (r.a.) menamakan hari ini Youmullah dan menekankan perlunya memperingatinya, dan pentingnya peringatan ini adalah untuk menjaga rantai perlawanan bangsa Iran, yang hari ini telah menjadi model perlawanan di dunia."

Ketua Dewan Koordinasi Propaganda Islam Mazandaran menyinggung kelanjutan kebijakan anti-Iran musuh dan mengatakan: "Pada tahun 1960-an, ketika pembunuhan tokoh-tokoh revolusioner meningkat, hari ini kebijakan-kebijakan ini dikejar dalam bentuk perang hibrida, serangan siber, dan perang psikologis dan media terhadap bangsa Iran."

Asghari menjelaskan: "Perang 12 hari yang dipaksakan adalah contoh nyata dari tekanan-tekanan ini, di mana ratusan rekan senegara, termasuk wanita, anak-anak, pekerja bantuan, ilmuwan nuklir, dan komandan militer, menjadi syahid."

Ia menambahkan: "Tindakan-tindakan ini menunjukkan keberlanjutan kejahatan arogansi global, yang masih mengancam bangsa Iran yang mulia, dan penindasan serta kejahatan rezim Zionis di Gaza, yang telah berlangsung selama hampir dua tahun, adalah contoh lain dari kekerasan ini."

Ketua Dewan Koordinasi Propaganda Islam Mazandaran menekankan bahwa "perang 12 hari bukanlah hanya pertempuran militer," dan berkata: "Perang ini adalah manifestasi dari kombinasi perang militer, siber, media, dan psikologis terhadap bangsa Iran, yang dinetralkan oleh perlawanan cerdas dan persatuan rakyat."

Asghari mengenang para syahid Rajaei, syahid 17 Shahrivar, dan syahid perang yang dipaksakan, dan menyatakan: "Kita harus selalu menjaga ingatan para syahid pelayanan dan pengorbanan tetap hidup, dan para syahid Pekan Pemerintah juga termasuk di antara orang-orang terkasih ini yang telah melangkah di jalan yang mulia ini."

Ia melanjutkan: "Dalam pertemuan kemarin dengan direktur jenderal kantor gubernur dan sekretaris markas besar Pekan Pemerintah, direncanakan bahwa pada tanggal 8 Shahrivar, sebuah program yang penting dan komprehensif akan diadakan di pusat provinsi."

Ketua Dewan Koordinasi Propaganda Islam Mazandaran berkata: "Program ini akan mencakup bagian-bagian budaya dan upacara di mana, selain memperingati para syahid, kinerja pemerintah dalam satu tahun terakhir dan pencapaian sistem dalam empat puluh tujuh tahun terakhir akan disajikan kepada publik."

Asghari menyatakan bahwa "upacara ini adalah kesempatan untuk menginformasikan kepada publik tentang pentingnya perlawanan dan pengorbanan," dan menambahkan: "Tujuan kami adalah untuk memperkuat persatuan nasional, menyebarkan wacana pengorbanan, perlawanan, dan pelayanan yang tulus di antara generasi baru, serta mengutuk sistem dominasi dan mengungkap wajah teroris pemerintah AS dan rezim Zionis."

Ia mengakhiri dengan menyatakan harapan: "Dengan bimbingan Pemimpin Tertinggi dan partisipasi semua lembaga, program-program ini akan berjalan dengan baik dan jalan para syahid yang mulia akan terus berlanjut, sehingga bangsa Iran akan terus melangkah di jalur perlawanan dan kemajuan."