Gagasan "Israel Raya" Menciptakan Bahaya Besar bagi Keamanan Regional dan Global

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran sangat mengutuk keputusan rezim Zionis untuk mengevakuasi kota Gaza dan mengusir kembali penduduk dan pengungsi yang tidak berdaya, menekankan tanggung jawab masyarakat internasional dan negara-negara Islam untuk menghadapi kejahatan perang yang mengerikan ini.

Kementerian Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Keputusan rezim pendudukan untuk secara paksa memindahkan penduduk kota Gaza, yang telah berada di bawah pengeboman paling parah selama hampir dua tahun dan telah menghadapi kelaparan yang dipaksakan oleh rezim pendudukan selama 5 bulan terakhir, adalah contoh nyata dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk menyelesaikan rencana genosida dan menghapus Palestina sebagai bangsa dan identitas. Tidak diragukan lagi, keputusan ini adalah hasil dari impunitas para pemimpin kriminal rezim Zionis, yang pada gilirannya merupakan hasil dari dukungan senjata dan politik penuh dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa terhadap rezim ini, dan pencegahan setiap tindakan serius oleh Dewan Keamanan PBB dan pengadilan internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin rezim ini."

Kesamaan antara kejahatan rezim Zionis dalam memindahkan paksa penduduk kota Gaza, yang dirancang untuk sepenuhnya menghancurkan wajah dan identitas nasional Palestina di wilayah ini dan untuk menyelesaikan rencana genosida terhadap Palestina, dengan klaim yang tidak tahu malu dan sangat berbahaya dari perdana menteri rezim Zionis untuk mencoba membentuk gagasan "Israel Raya" - yang mencakup sebagian besar tanah Islam-Arab - menunjukkan sifat dominasi rezim pendudukan Zionis dan bahaya besar yang diciptakan oleh rezim ini bagi perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia.

Republik Islam Iran, sambil memperingatkan konspirasi rezim Zionis untuk mengintensifkan pembantaian dan melakukan kejahatan lebih lanjut dengan dalih memindahkan penduduk kota Gaza ke selatan wilayah tersebut, menekankan perlunya tindakan segera oleh masyarakat internasional, terutama negara-negara Islam, untuk menghentikan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina, dan mencatat bahwa ketidakpedulian dan kelambanan dalam menghadapi penindasan dan kebrutalan rezim rasis Zionis yang tak terkendali akan membuat rezim itu semakin rakus untuk melanjutkan kejahatan dan ekspansi kriminalnya.