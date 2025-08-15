Syaikh Muhammad Hasan Akhtari: Arba’in Kini Menjadi Simbol Persatuan Pencinta Ahlulbait

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait as dan Direktur Eksekutif Yayasan Internasional Asyura, Hujjatul Islam wal Muslimin Muhammad Hasan Akhtari, menyatakan bahwa Arba’in tahun ini memiliki makna khusus bagi rakyat Iran. Selain sarat dengan suasana duka dan semangat jihad akibat gugurnya para komandan, ilmuwan, dan warga yang syahid secara zalim, Arba’in 1447 H juga dipenuhi nuansa kemenangan dan keteguhan perlawanan.

Beliau menegaskan, keberhasilan besar bangsa Iran dalam perang 12 hari, keberanian dan keteguhan yang ditunjukkan di bawah kepemimpinan Ayatullah al-‘Uzma Sayyid Ali Khamenei, serta ketegasan dalam menghadapi Amerika dan Israel, telah mengangkat martabat Iran di mata dunia. Hal ini tampak nyata di Irak, di mana masyarakat setempat menyambut hangat para peziarah Iran, memuji keberanian dan keteguhan mereka, bahkan berebut untuk memegang bendera Iran.

Menurut Akhtari, pihaknya melalui Yayasan Asyura telah menyiapkan berbagai ukuran bendera Iran untuk dibagikan sepanjang rute Arba’in sebagai bentuk penghormatan atas semangat perlawanan tersebut. Ia menambahkan, Arba’in kini menjadi simbol persatuan para pecinta Ahlulbait, baik di antara sesama pengikut mazhab Ahlulbait dari berbagai negara maupun antarumat Islam yang berasal dari latar mazhab berbeda, seperti peserta dari Bangladesh, India, dan negara-negara Afrika yang meski bukan penganut mazhab Ahlulbait, tetap mencintai keluarga Nabi Muhammad saw.

Lebih jauh, Arba’in juga menarik perhatian tokoh agama, ilmuwan, dan masyarakat dari kalangan non-Muslim—termasuk Kristen, Buddha, dan penganut agama lainnya—yang hadir untuk menyaksikan dan merasakan atmosfer persaudaraan di Karbala. Akhtari menilai, meningkatnya minat terhadap Islam dan Republik Islam Iran di Eropa serta Amerika tahun ini akan membuat kehadiran tamu dari berbagai latar semakin beragam, memperkuat peran Arba’in sebagai panggung global persatuan dan perlawanan terhadap kezaliman.