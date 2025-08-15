Galeri Foto: Aksi Besar Solidaritas untuk Gaza di Kota Istanbul

Sebagai bentuk solidaritas untuk warga Gaza, ribuan warga Turki menggelar aksi unjukrasa di kota Istanbul.

Kantor Berita internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul berlanjutnya genosida dan blokade terhadap rakyat Gaza, aksi besar masyarakat Turki digelar di Lapangan Beyazid, Istanbul, dengan slogan “Jadilah Cahaya Harapan bagi Gaza”. Aksi ini diselenggarakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Para demonstran mengecam genosida yang dilakukan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza dan menyerukan bantuan kemanusiaan global untuk warga di wilayah yang terkepung itu.