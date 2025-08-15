Galeri Foto: Langkah-Langkah Penuh Cinta di Bawah Naungan Pohon Kurma

Selain rute populer Najaf-Karbala, rute di jalan tua yang melewati kebun-kebun kurma adalah alternatif menarik yang juga menjadi pilihan sejumlah peziarah Arbain.
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Di jalan tua yang menghubungkan Najaf ke Karbala, para peziarah Arba’in Imam Husain as melangkah tanpa lelah melewati kebun-kebun kurma yang hijau. Setiap langkah mereka menuju haram Sayyid al-Syuhada as dipenuhi dengan cinta dan kerinduan yang mendalam.
