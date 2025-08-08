Ketua MWM Pakistan: Kami Husaini, Bukan Alat Permainan Politik

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Majelis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) Pakistan, Senator Raja Nasir Abbas Jafari, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan Arbaeen Husaini dijadikan bahan bakar kepentingan politik.

Berbicara kepada para peziarah Imam Husain (as) sebelum memulai perjalanan dari perbatasan Rimdān, ia menekankan bahwa dirinya hadir bukan sebagai wakil partai politik, melainkan sebagai seorang pecinta Husain. “Hubungan kami dengan Imam Husain (as) adalah ikatan cinta dan iman. Setiap upaya mempolitisasi perjalanan spiritual ini kami tolak,” tegasnya.

Ia menambahkan, MWM hanya menuntut hak-hak sah secara hukum dan tidak mencari konfrontasi. Raja Nasir meminta pemerintah menjamin keamanan peziarah serta membuka seluruh jalur darat untuk pelaksanaan ibadah ini.

