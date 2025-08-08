Netralisasi Rencana Teror ISIS terhadap Peziarah Arbaeen, 22 Teroris Ditangkap

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Operasi intelijen yang dilakukan oleh kelompok “Shaqur” di bawah pengawasan langsung pengadilan penyelidikan Karbala berhasil menangkap 22 teroris. Mereka berencana menanam bom pinggir jalan di jalur peziarah, menyerang pasukan keamanan dan tenda pelayanan Husaini, serta melakukan upaya peracunan di titik-titik keramaian, terutama di jalan selatan provinsi.

Salah satu target yang berhasil digagalkan adalah sebuah Huseiniyah di jalur Karbala–Najaf. Para pelaku mengakui sebagai anggota ISIS dan sebagian di antaranya berhubungan dengan pihak asing, termasuk individu yang berkomunikasi langsung dengan rezim Zionis.

Al-Khattabi menegaskan, operasi keamanan terus ditingkatkan untuk memastikan keselamatan peziarah dan menciptakan suasana aman pada peringatan keagamaan mendatang.