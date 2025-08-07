Provinsi Suwayda Suriah Dikepung oleh Pemerintahan Julani: Kelaparan dan Kekeringan Melumpuhkan Warga

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Warga Provinsi Suwayda di selatan Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat buruk akibat pengepungan ketat oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan pemerintahan Julani. Akses terhadap roti, air, dan obat-obatan sangat terbatas, sementara bantuan yang masuk pun sangat minim.

Lebih dari dua pertiga toko roti tutup karena tidak adanya tepung. Persediaan makanan dan kebutuhan pokok juga semakin menipis akibat penjarahan oleh kelompok bersenjata. Infrastruktur air minum lumpuh hingga 75% dan hanya beberapa tangki air darurat yang tersedia untuk warga.

Kondisi kesehatan juga kritis, dengan rumah sakit kekurangan obat dan alat medis. Pasien, termasuk penderita kanker, tidak bisa dirujuk keluar provinsi karena pengepungan.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Israel yang meningkatkan pengaruhnya di Suwayda melalui dukungan pada kelompok lokal Druze dan membentuk semacam pemerintahan otonom tidak resmi. Pengepungan terus memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah ini.

