Keputusan Baru Pemerintah Nawak Salam Mengancam Kedaulatan Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah mengecam keras keputusan terbaru pemerintahan Nawak Salam yang dinilai sebagai langkah berbahaya untuk melucuti senjata perlawanan dan menyerahkan keamanan Lebanon kepada AS dan Israel. Dalam pernyataannya, Hizbullah menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah garis pertahanan pertama Lebanon dan bagian dari kedaulatan nasional.

Hizbullah menyebut keputusan ini bertentangan dengan piagam nasional dan menodai janji pemerintahan sebelumnya untuk membela tanah air. Menurut Hizbullah, kebijakan tersebut dibuat di bawah tekanan utusan AS, dan sama saja dengan membuka jalan bagi agresi Israel tanpa perlawanan.

Para menteri dari Hizbullah dan Gerakan Amal pun meninggalkan sidang kabinet sebagai bentuk protes resmi. Hizbullah menegaskan bahwa keputusan ini tidak akan diakui dan bahwa mereka akan terus mempertahankan hak rakyat Lebanon untuk melawan pendudukan serta membangun strategi pertahanan nasional sejati.

Di akhir pernyataan, Hizbullah menyampaikan kesiapan untuk berdialog, membahas strategi pertahanan nasional, serta menegaskan bahwa mereka percaya rakyat Lebanon akan bertahan dan menang, sebagaimana sebelumnya menghadapi badai yang lebih besar.

