Ruang Ziarah dengan Arsitektur Baru dan Layanan Luas

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang musim ziarah Arba'in, Maqam Tel Zainabiyah di Karbala akan diresmikan kembali setelah pengembangan besar-besaran. Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan halaman suci Sayidah Zainab (sa) yang terus berlangsung.

Sheikh Abdul Mahdi Karbalai, wakil Marja’ tinggi Irak, menyampaikan bahwa luas maqam ini telah ditingkatkan dari 200 m² menjadi lebih dari 3.300 m², dilengkapi dengan arsitektur indah dan fasilitas layanan untuk para peziarah.

Struktur baru ini mencakup empat lantai, termasuk dua lantai bawah tanah, yang seluruhnya didedikasikan untuk pelayanan ziarah. Sheikh Karbalai juga menyampaikan harapannya agar proyek utama halaman Sayidah Zainab (sa) seluas 160.000 m² dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 1,5 tahun ke depan.

Kompleks ini akan mencakup berbagai fasilitas seperti aula, kantor, museum, penginapan, dan ruang ibadah yang luas, guna meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan peziarah Arba'in.

