Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Ria Novosti, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, pada hari Rabu dalam pidatonya, tanpa mengutuk agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran, yang bertentangan dengan Piagam PBB, menyatakan: "Iran adalah negara yang sangat besar dengan ekonomi yang serius, kapasitas industri, dan kemampuan teknis yang signifikan, dan ini tidak dapat dihancurkan dengan cara militer."

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, yang laporan politiknya yang sepenuhnya bias dan memihak di Dewan Gubernur Badan tersebut menyebabkan rezim Zionis dan Amerika Serikat berani melakukan agresi terhadap Iran, juga mengatakan pada tanggal 7 Juli: "Solusi ini (mengenai masalah nuklir Iran) tidak bisa militer, karena tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan kemampuan negara sebesar ini, yang memiliki infrastruktur teknologi dan industri. Bagaimanapun, solusi diplomatik harus dicapai dalam hal ini; sekarang beberapa pembicaraan sedang berlangsung dan saya berharap kita akan mendapatkan momentum lebih dan membantu mencapai kesepakatan."

