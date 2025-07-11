Sistem Perang AI Israel yang Menargetkan Warga Palestina Terungkap

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Investigasi sebuah surat kabar Emirat tentang pembunuhan warga Palestina telah dipublikasikan, menunjukkan bahwa mesin perang AI Israel menargetkan warga Palestina. Menurut surat kabar Emirat tersebut, keputusan untuk menargetkan warga Palestina di Gaza kini dibuat oleh mesin, dan intervensi manusia sangat dibatasi. Israel telah memasukkan data, panggilan telepon, pesan, dan informasi media sosial ke dalam sistem pembelajaran mesin selama bertahun-tahun.

Militer Israel mengoperasikan beberapa sistem AI canggih yang, setelah mengumpulkan data aktivitas Palestina, menetapkan "skor mencurigakan" dan kemudian memutuskan untuk menargetkan. Sistem AI "Lavender" mengumpulkan, menganalisis, dan menilai data Palestina.

Ponsel, aktivitas sosial dan internet, video, dan pengenalan wajah warga Palestina dipantau. Sistem "Gospel" menemukan target bawah tanah dan secara otomatis mengidentifikasi serta menyerang terowongan.

Sistem "Where's Daddy" (penargetan presisi) menyerang ketika target berada di lokasi tertentu. Basis data Israel berisi profil, foto, video, dan rekaman panggilan ratusan ribu warga Palestina.

Sistem perang militer Israel seringkali menghancurkan seluruh bangunan untuk melenyapkan target. Dalam banyak kasus, penargetan bangunan telah mengakibatkan kematian banyak perempuan dan anak-anak tak berdosa, menurut laporan tersebut.