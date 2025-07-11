Hamas Setuju Bebaskan 10 Tahanan Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Taher al-Nunu, seorang anggota senior gerakan Hamas, mengatakan: Hamas telah menyetujui pembebasan 10 tahanan Zionis untuk menjamin penyaluran bantuan ke Jalur Gaza dan menghentikan agresi musuh.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia menambahkan: "Gerakan Hamas menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam negosiasi yang sedang berlangsung di Doha dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang menengahi."

Al-Nono menyatakan: “Hamas telah menyetujui pembebasan 10 tahanan Zionis di Gaza untuk memastikan transfer bantuan ke Gaza dan penghentian perang genosida.”

Ia mencatat: “Putaran negosiasi ini menghadapi tantangan besar, dan Hamas memiliki posisi tegas mengenai persyaratan dasar dari setiap perjanjian dengan rezim Zionis, yang terpenting adalah penarikan penuh dari Jalur Gaza dan penghentian agresi sepenuhnya.”

Anggota senior Hamas tersebut menambahkan: “Kami menekankan pentingnya memberikan jaminan internasional, dan kunci untuk memberikan tekanan nyata kepada rezim Zionis agar mengakhiri perang, jika ada kemauan politik yang diperlukan, berada di tangan Amerika Serikat.”