Ilusi Mental Pejabat Intelijen Prancis Terhadap Program Nuklir Damai Iran

Menurut kantor berita Abna, Reuters melaporkan bahwa Nicolas Lerner, kepala Badan Intelijen Luar Negeri Prancis (DGSE), pada hari Selasa, melanjutkan klaim pejabat Barat terhadap Iran, mengklaim bahwa semua dimensi program nuklir Iran telah mengalami penundaan beberapa bulan setelah serangan udara AS dan Israel, tetapi masih ada keraguan mengenai lokasi penyimpanan cadangan uranium yang diperkaya tinggi di negara tersebut.

Lerner, yang berbicara untuk pertama kalinya di televisi nasional, dalam wawancara dengan saluran LCI mengklaim: "Penilaian kami adalah bahwa semua tahapan program nuklir Iran telah rusak parah dan program nuklir Iran mungkin menghadapi penundaan signifikan selama beberapa bulan."

Tanpa memberikan dokumentasi dan melanjutkan klaim kontradiktif beberapa pejabat Barat dan Amerika, ia mengklaim: "Sebagian kecil dari cadangan uranium yang diperkaya Iran telah dihancurkan, tetapi sebagian besar masih berada di tangan pihak berwenang Iran."

Kepala intelijen Prancis menambahkan, melanjutkan klaim palsunya: "Kami hari ini memiliki indikasi lokasi cadangan ini, tetapi sampai Badan Energi Atom Internasional melanjutkan pekerjaannya, kami tidak dapat berbicara dengan pasti tentang hal ini. Masalah ini sangat penting, karena jika tidak, kami tidak akan memiliki kemampuan untuk melacaknya."

Lerner, menskenariokan melawan program nuklir damai Iran, mengklaim: "Evaluasi intelijen lainnya juga menunjukkan bahwa Iran mungkin masih secara diam-diam memiliki sebagian cadangan uranium yang diperkaya dan juga memiliki kapasitas teknis yang diperlukan untuk membangun kembali program tersebut."

Dia melanjutkan klaimnya yang tidak berdasar dan mengklaim: "Ada kemungkinan bahwa Iran melanjutkan aktivitas nuklir rahasia dengan kapasitas pengayaan yang lebih rendah."

Lerner, tanpa menyebutkan pelanggaran janji negaranya bersama dengan Amerika Serikat dan tiga serangkai Eropa lainnya dalam memenuhi ketentuan JCPOA, serta serangan agresif rezim Zionis yang terjadi selama negosiasi Iran dan Amerika Serikat, mengatakan: "Inilah sebabnya [tindakan rahasia Iran untuk aktivitas nuklir] mengapa Prancis begitu menekankan pada pencarian solusi diplomatik untuk krisis nuklir Iran."

Klaim pejabat Prancis ini muncul ketika Sayyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, baru-baru ini dalam wawancara dengan media Amerika menyatakan: "Program nuklir kami adalah damai dan kami tidak bermaksud untuk bergerak menuju senjata nuklir. Senjata-senjata ini haram berdasarkan fatwa Pemimpin Tertinggi dan tidak memiliki tempat dalam doktrin keamanan kami."

Araghchi mengatakan: "Saya berharap dunia, dan khususnya Barat, memahami dan menerima bahwa rakyat Iran memiliki hak untuk memanfaatkan hak-hak nuklir mereka untuk tujuan damai dan orang Iran pasti tidak akan mengabaikan hak ini."