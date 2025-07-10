Hamas Setuju Bebaskan 10 Tahanan Zionis

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - "Taher Al-Nunu", seorang anggota senior gerakan Hamas, mengatakan: "Hamas telah menyetujui pembebasan 10 tahanan Zionis untuk menjamin proses pengiriman bantuan ke Jalur Gaza dan penghentian agresi musuh."

Berbicara kepada Al Jazeera, ia menambahkan: "Gerakan Hamas menunjukkan fleksibilitas besar dalam pembicaraan yang sedang berlangsung di Doha dan bekerja sama dengan pihak mediator."

Al-Nunu menjelaskan: "Hamas, untuk menjamin pengiriman bantuan ke Gaza dan penghentian perang genosida, telah menyetujui pembebasan 10 tahanan Zionis yang ada di Gaza."

Ia mencatat: "Putaran negosiasi ini menghadapi tantangan besar dan Hamas memiliki posisi yang teguh terkait persyaratan dasar dari setiap kesepakatan dengan rezim Zionis, dan yang paling utama adalah penarikan penuh dari Jalur Gaza dan penghentian penuh agresi."

Anggota senior gerakan Hamas menambahkan: "Kami menekankan pentingnya memberikan jaminan internasional dan kunci untuk memberikan tekanan nyata pada rezim Zionis untuk mengakhiri perang, jika ada kemauan politik yang diperlukan, ada di tangan Amerika."