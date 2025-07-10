Seorang lagi militer Zionis tewas oleh pasukan perlawanan di timur Gaza

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan: "Penembak jitu kami menewaskan seorang tentara Israel di Gunung 'Al-Surani' yang terletak di daerah Al-Tuffah di timur Gaza."

Berdasarkan laporan jaringan berita Al Jazeera, sebelumnya Brigade Al-Quds juga telah merilis video yang menunjukkan penargetan tempat berkumpulnya tentara dan kendaraan militer rezim Zionis di kota Khan Yunis.

Kelompok perlawanan Palestina telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak akan diam terhadap agresi rezim Zionis dan akan terus membela tanah dan rakyat mereka.

Perlawanan Palestina di Jalur Gaza, setelah 21 bulan pertempuran, masih menghadapi invasi dan serangan berulang dari tentara rezim pendudukan dengan melakukan penyergapan dan operasi ofensif, menimbulkan kerugian besar pada musuh.