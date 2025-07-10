Izzat al-Rishq: Gaza Tidak Akan Menyerah dan Perlawanan Akan Memaksakan Syarat dan Persamaan

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - "Izzat al-Rishq," salah satu pemimpin gerakan perlawanan Islam Palestina (Hamas), mengumumkan bahwa pernyataan "Benjamin Netanyahu," Perdana Menteri rezim Zionis, mengenai pembebasan semua tawanan dan penyerahan Hamas, mencerminkan ilusi yang timbul dari kekalahan psikologis, bukan realitas medan perang.

Berdasarkan laporan kantor berita Anadolu, al-Rishq menambahkan: "Setelah para komandan musuh mengakui kekalahan memalukan mereka dalam merebut kembali tahanan Zionis melalui operasi militer, sekarang sangat jelas bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah melalui kesepakatan dan negosiasi serius dengan perlawanan."

Dia juga menegaskan bahwa Gaza tidak akan pernah menyerah dan perlawananlah yang akan memaksakan syarat, sebagaimana ia telah menciptakan persamaan.

Benjamin Netanyahu, yang pada hari Selasa bertemu dengan Presiden AS dua kali, mengatakan hari ini - Rabu -: "Pertemuan saya dengan Trump berfokus pada upaya untuk membebaskan tahanan di Gaza."

Netanyahu mengklaim dalam pesan yang direkam: "Kami tidak akan mundur sesaat pun dan ini (pembebasan sandera) dimungkinkan berkat tekanan militer dari tentara pemberani kami."

Sebelumnya, jaringan Qatar "Al Jazeera" melaporkan bahwa pertemuan kedua Trump dan Netanyahu berlangsung selama satu jam 50 menit dan berakhir tanpa pernyataan atau penjelasan resmi dari kedua belah pihak.

Al Jazeera menulis: "Masalah ini dapat menjadi indikasi ketidaksepakatan mengenai masalah yang diajukan dalam pertemuan."

Sumber-sumber Ibrani seperti "Yedioth Ahronoth" juga mengklaim bahwa Trump selama pertemuan tersebut, "memberikan banyak tekanan pada Netanyahu untuk mengakhiri perang Gaza."

Ini adalah kunjungan ketiga Netanyahu ke Amerika Serikat sejak awal masa jabatan kedua kepresidenan Trump pada 20 Januari.

Rezim Zionis terus melanjutkan serangannya terhadap rakyat Gaza yang tak berdaya.

Rezim pemberontak telah melanjutkan perangnya terhadap Gaza sejak runtuhnya gencatan senjata yang rapuh pada bulan Maret. Pasukan militer telah maju ke banyak daerah di Jalur Gaza, terutama di selatan, dan telah menyerukan evakuasi daerah-daerah luas di utara. Tentara pendudukan telah mengancam akan tetap berada di Gaza dan tidak akan mundur dari daerah-daerah baru yang telah diduduki sejak Maret dan telah memberlakukan pengepungan yang mencekik pada bantuan makanan dan medis.