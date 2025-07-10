Perlawanan Irak Masih Menganggap Perlucutan Senjata Tidak Dapat Diterima

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - bersamaan dengan meningkatnya tekanan internasional dan regional untuk menata ulang keseimbangan keamanan di Irak, upaya terus-menerus untuk "melucuti senjata kelompok-kelompok perlawanan" di bawah slogan-slogan seperti "menegakkan otoritas negara" dan "menjamin stabilitas negara" kembali muncul. Kelompok-kelompok ini menanggapi upaya-upaya ini, yang meningkat setelah gencatan senjata antara Iran dan rezim Zionis serta penghentian serangan terhadap pasukan AS di Irak, dengan menyatakan penolakan mereka terhadap "dikte asing" dan mengaitkan senjata mereka dengan "legitimasi ideologis dan eksistensial."

Dalam konteks ini, "Abu Ali al-Askari", juru bicara keamanan Kata'ib Hizbullah Irak, menggunakan upacara Ashura di Karbala untuk mengarahkan kritik keras kepada mereka yang menyerukan perlucutan senjata. Dia menulis di platform X: "Suara pengecut sejalan dengan teriakan kriminal Zionis-Amerika untuk meletakkan senjata perlawanan di wilayah tersebut, termasuk senjata perlawanan di Irak yang melindungi pemerintah dan tempat-tempat suci pada saat semua orang gagal dan Baghdad hampir jatuh."

Dia menambahkan: "Senjata perlawanan adalah amanah Imam Mahdi (as) kepada Mujahidin, dan keputusan untuk meletakkannya hanya dapat diambil oleh Imam." Setelah pernyataan al-Askari, pernyataan serupa dikeluarkan oleh "Abu Alaa al-Wala'i", Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid al-Shuhada, yang menekankan: "Meletakkan senjata dalam kondisi kehormatan dan martabat, hanya akan menyebabkan penghinaan dan kemerosotan di masa depan."

Pernyataan-pernyataan ini muncul di tengah suasana tegang dan merupakan reaksi tidak langsung terhadap dua pidato penting baru-baru ini dari Najaf dan Al-Hanana. Pidato pertama adalah permintaan "Abd al-Mahdi al-Karbala'i", perwakilan otoritas agama, untuk "membatasi senjata kepada negara" dan menolak "campur tangan asing." Pidato kedua adalah pernyataan dari "Muqtada al-Sadr", pemimpin gerakan Sadrist, yang mengaitkan reformasi dengan pembongkaran "senjata bebas" dan menyerukan "pembubaran milisi" dan penguatan lembaga militer dan keamanan.

Di sisi lain, "Mohammed al-Shammari", seorang politisi Irak, mengatakan bahwa "setiap upaya untuk melucuti senjata tanpa solusi politik yang adil dan komprehensif akan gagal dan akan mendorong negara ke tahap baru kekacauan."

Ia menambahkan: "Pengalaman mengusir penjajah Amerika pada tahun 2011 adalah hasil dari keseimbangan pencegahan yang diciptakan oleh perlawanan, dan kembali ke ancaman perlucutan senjata hari ini adalah respons terhadap tekanan Amerika dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk yang mengabaikan kompleksitas realitas Irak."

Analis percaya bahwa langkah politik mengenai masalah perlucutan senjata ini sesuai dengan pemahaman AS-Irak tentang berakhirnya kehadiran "koalisi internasional" pada September 2026. Pemahaman ini dapat digunakan sebagai pengungkit bagi kelompok-kelompok untuk mengurangi peran mereka atau membubarkan diri secara bertahap.

Laporan keamanan memperkirakan kehadiran lebih dari 60 kelompok bersenjata di dalam atau di luar Hashd al-Shaabi. Beberapa dari kelompok ini memiliki kemampuan militer canggih, termasuk rudal jarak pendek dan menengah, drone, dan infrastruktur intelijen independen. Hal ini memperumit setiap upaya perlucutan senjata tanpa kesepakatan komprehensif dan pemahaman regional yang jelas.

Mengingat perpecahan politik antara mereka yang mendukung posisi perlawanan dan mereka yang menolaknya, pemerintah Irak tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menegakkan hukum, dan di sisi lain, untuk menghindari konfrontasi langsung dengan angkatan bersenjata yang berpengaruh. Sementara itu, tekanan populer, agama, dan internasional untuk mengakhiri apa yang digambarkan sebagai "kekacauan keamanan" dan manifestasi "negara paralel" terus meningkat.

Namun, "Ali Kazem al-Rikabi", seorang analis politik yang dekat dengan "Kerangka Koordinasi", mengatakan bahwa ia percaya "mempromosikan gagasan perlucutan senjata perlawanan pada saat khusus ini tidak demi kepentingan nasional. Sebaliknya, tujuannya adalah mengosongkan arena Irak dari elemen-elemen pencegahan rakyat, dan itu sejalan dengan pemahaman regional dan internasional yang tidak memperhitungkan sensitivitas situasi Irak."

Ia menekankan bahwa "kelompok-kelompok ini bukan pelanggar hukum, melainkan mitra dalam pembebasan Irak dari ISIS. Beberapa di antaranya telah secara resmi diintegrasikan ke dalam lembaga-lembaga negara dan upaya untuk membubarkan mereka sekarang dilakukan dengan tujuan menciptakan kekosongan keamanan yang, mengingat tantangan yang ada, tidak dapat diisi hanya oleh pasukan resmi."