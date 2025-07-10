Ansarullah Yaman Menargetkan Kapal yang Menuju Israel

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan bahwa, dalam rangka membantu rakyat Palestina yang tertindas dan mendukung pasukan mujahidin heroik mereka; pasukan angkatan laut Yaman menargetkan kapal ETERNITY C yang sedang bergerak menuju pelabuhan Umm al-Rashrash di Palestina yang diduduki.

Ia menekankan bahwa serangan ini dilakukan dengan kapal tak berawak (USV) dan enam rudal jelajah dan balistik.

Brigadir Jenderal Yahya Saree menjelaskan bahwa setelah operasi ini, sekelompok pasukan khusus angkatan laut Yaman bertindak untuk menyelamatkan personel kapal dan memberikan tindakan medis kepada mereka serta memindahkan mereka ke tempat yang aman.

Ia mengatakan bahwa penargetan kapal ini terjadi setelah perusahaan yang berafiliasi dengannya dan kapal itu sendiri melanjutkan interaksi dengan pelabuhan Umm al-Rashrash, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perintah larangan interaksi dengan pelabuhan ini. Kapal itu juga telah menolak peringatan pasukan angkatan laut Yaman.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu terus mencegah pergerakan kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Laut Arab dan memperingatkan semua perusahaan yang berinteraksi dengan pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki bahwa kapal-kapal mereka dan personel mereka di salah satu area ini akan menjadi sasaran.

Ia menekankan bahwa tujuan dari posisi ini adalah untuk memaksa musuh Zionis dan para pendukungnya untuk mencabut blokade dari rakyat Gaza dan menghentikan agresi terhadap mereka serta mengakhiri perang pembantaian terhadap mereka.

Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan: "Kami akan melanjutkan operasi militer kami untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan perlawanan abadi mereka yang membela seluruh umat; sampai agresi terhadap Gaza dihentikan dan blokade dicabut darinya."