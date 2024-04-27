Aktivis Global: Tuntut Pemerintah Anda Melawan Amerika!

Karena hegemoni Amerika Serikat merupakan hambatan besar terhadap hak, kebebasan, dekolonisasi dan kedaulatan rakyat Palestina, begitu juga dengan kedaulatan negara-negara kekuatan menengah, maka negara-negara lain, terutama negara-negara regional, mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini dengan merencanakan dan mengikuti arah kebijakan nyata.



Tentu saja, cara terbaik untuk maju adalah dengan mengurangi ketergantungan negara-negara di dunia terhadap kekuatan ekonomi AS dan negara-negara Barat.

Meskipun ada upaya untuk mewujudkan tujuan ini, seperti BRICS, tapi hal ini masih jauh dari mengubah struktur ekonomi global.

Salah satu cara yang lebih cepat adalah dengan mempersulit Amerika untuk bereaksi cepat terhadap negara-negara yang memutus seluruh hubungan diplomatik dan ekonomi dengan rezim Israel.

Jika koalisi negara-negara kekuatan menengah terbentuk dan secara kolektif memutuskan hubungan dengan Israel, akan lebih sulit bagi Amerika Serikat untuk memberikan sanksi dan ancaman kepada mereka semua karena akan terlalu mahal bagi Amerika untuk melakukan hal tersebut.

Koalisi tersebut dapat dimulai dengan negara-negara seperti Afrika Selatan, Iran, Turki, Brazil, Kolombia, Chile, Mesir, Maroko, Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan lain-lain.

Negara-negara yang tidak mengklaim hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel, seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan lainnya, juga akan bergabung dalam koalisi tersebut.

Negara-negara lain juga dapat ikut serta dalam langkah ini dan meningkatkan tekanan, sehingga mustahil bagi AS untuk menargetkan mereka semua.

Gerakan dapat dilakukan dan negara-negara seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Belgia dan negara-negara lain yang memahami bahwa hal ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi terlalu pengecut atau karena kepentingan dan peran mereka dalam aliansi hegemoni AS mungkin akan ditekan, mereka mungkin akan bergabung sampai batas tertentu. Misalnya saja dalam boikot militer terhadap Israel.

Tidak ada satu pun jalan yang mudah, tapi hal ini perlu dan dapat berhasil. Penting bagi para aktivis dan penulis untuk mulai berbicara mengenai kepentingan negara mereka demi menekan mereka agar membentuk koalisi semacam itu.

Negara-negara hanya akan bergerak berdasarkan strategi “Name and Shame” dan kalkulasi politik elektoral.

Aktivis, analis kebijakan, dan peneliti dapat meyakinkan pemerintah mereka bahwa kebijakan ini merupakan kepentingan terbaik mereka.

Menantang imperialisme AS atas isu Palestina akan berdampak luas terhadap tatanan dunia yang lebih demokratis.

Meskipun beberapa negara yang disebutkan di atas percaya bahwa mereka dapat menghindari konflik dengan AS dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, hal ini merupakan pemikiran jangka pendek karena dua alasan.

Pertama, hanya karena mereka dapat menghindari kemarahan AS terhadap isu Palestina bukan berarti mereka tidak akan menghadapinya lagi pada isu lain di masa depan.

Negara-negara kekuatan menengah tidak pernah berkepentingan untuk hidup di bawah subordinasi negara adidaya. Sekalipun hal ini bermanfaat untuk sementara, pada suatu saat akan ada harga yang harus dibayar untuk kepatuhan ini. Beberapa orang berkata, apa perlunya menantang tatanan ini sekarang?

Di sinilah alasan kedua muncul. Saat ini terdapat gerakan rakyat di seluruh dunia untuk menantang imperialisme AS.

Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan peluang ini, memanfaatkan energi ini dan menyalurkannya ke dalam tatanan dunia demokratis yang benar-benar membela hak asasi manusia dan kebebasan bagi semua.

Penting bagi kita untuk memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pesan kepada hegemoni AS bahwa tindakan seperti biasa, di mana dominasi AS menentukan arah ekonomi, politik, dan budaya internasional, tidak dapat diterima atau ditoleransi.

Hegemoni AS harus berubah atau mengisolasi diri. Ketika kita mencapai tahap itu, kita akan melihat berakhirnya kolonialisme pemukim Israel.

Dengan cara ini kita akan mengakhiri apartheid dan genosida, dua senjata mematikan yang dimiliki kolonial pemukim Israel.

Ketika Israel terisolasi secara global, maka mereka akan terpaksa mengubah perilakunya. Israel tidak punya pilihan selain menghentikan proyek kolonial yang dilakukan pemukim mereka.

Hasil seperti ini tidak hanya akan menguntungkan warga Palestina dan penduduk asli Yahudi, tapi juga akan menjadi sinyal nyata bahwa hegemoni AS tidak lagi seperti dulu, dan bahwa masyarakat di seluruh dunia, termasuk Amerika, dapat mulai membangun sistem tatanan dunia yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan negara adidaya.

Tatanan dunia yang demokratis mengurangi kemungkinan terjadinya perang besar, perang hegemoni, dan agresi kolonial pemukim, serta membantu mencegah penderitaan manusia yang luar biasa yang dialami warga Palestina saat ini.

Teror yang dihadapi rakyat Palestina selama lebih dari 100 tahun tidak dimulai dari bangsa Palestina dan tidak akan berakhir sampai disitu saja. Adalah kepentingan semua orang untuk menghindari penderitaan seperti ini, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membangun dunia yang lebih demokratis.

Nelson Mandela pernah berkata, Kami tahu betul bahwa kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina.

Sudah saatnya seluruh dunia benar-benar memahami makna kutipan ini dan mengambil langkah nyata untuk memajukan kebebasan dari hegemoni dan kolonialisme.(sl)