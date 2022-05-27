Rusia: AS Miliki Lab Biologis di Armenia, Kazakhstan, dan Asia Tengah

Menurut Kantor Berita ABNA, Menlu Rusia, Sergei Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today hari Kamis (26/5/2022) mengatakan, "Kami sedang mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman mengenai keamanan biologis. Memorandum ini merinci bagaimana program biologi sedang dikembangkan di masing-masing negara-negara sekitar kita,"

Lavrov memperingatkan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina dengan kemampuan menyerang wilayah Rusia akan menjadi langkah serius menuju eskalasi ketegangan.

Di bagian lain statemennya, Menteri Luar Negeri Rusia mengkritik kebijakan Barat, dengan menegaskan, "Selama lebih dari 500 tahun, Barat telah duduk di kursi, menjajah dan menciptakan hukumnya sendiri,".

"Jika kita melihat perbatasan yang ditarik di negara-negara Afrika, Barat menggambar perbatasan menggunakan penggaris dan pensil. Barat ingin melanjutkan situasi ini, tetapi kali ini akan gagal," papar Lavrov.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada pertemuan Komisi Dewan Federasi Rusia bahwa laboratorium biologis Ukraina adalah bagian dari agenda Washington di dunia.

Rusia mengatakan telah memberikan bukti baru aktivitas program biologis militer AS di Ukraina kepada Dewan Keamanan PBB.(PH)