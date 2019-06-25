Sanders: Trump Pemicu Eskalasi dengan Iran

(ABNA24.com) Senator independen dan kandidat pemilu presiden 2020 AS, Bernie Sanders seraya mengisyaratkan aksi provokasi pemerintah Amerika terhadap Republik Islam Iran menjelaskan, Trump pemicu krisis dengan Tehran.



Bernie Sanders saat diwawancarai televisi CBS News seraya mengkritik manajemen keliru Donald Trump yang berujung pada eskalasi tensi antara Tehran dan Washington menyamakan strategi Trump dengan melemparkan api ke tumpukan kertas dan kemudian berusaha untuk memadamkannya.



Di kesempatan tersebut, Sanders juga mengisyaratkan pengiriman drone mata-mata ke zona udara Iran sebagai langkah provokatif terbaru presiden AS. "Trump dalam hal ini juga memutuskan untuk mengambil langkah militer setelah jatuhnya drone tersebut di zona udara Iran, namun kemudian ia membatalkan keputusannya ini," ungkap Sanders.



Sanders menambahkan, Trump meyakini bahwa perang dengan Iran akan sangat baik bagi Amerika Serikat.



Presiden AS dalam sebuah langkah kontradiktif terbarunya mengatakan bahwa serangan ke Iran tidak dibatalkan, tapi hanya ditangguhkan.



Trump Sabtu sore (22/06) di akun twitternya menulis bahwa Washington hari Senin (24/06) akan menerapkan sanksi baru terhadap Iran.









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