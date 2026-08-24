Sayyid Ammar al-Hakim: Wilayah Berada dalam Situasi yang Sangat Sensitif

Menurut laporan kantor berita "Abna" mengutip portal informasi Gerakan Hikmah Nasional Irak, Sayyid Ammar al-Hakim, ketua gerakan tersebut, mengatakan: Pasukan Mobilisasi Rakyat adalah bagian dari sejarah kemenangan Irak atas terorisme dan merupakan lembaga resmi yang didirikan berdasarkan hukum. Monopoli senjata di tangan negara harus disertai dengan pemeliharaan Pasukan Mobilisasi Rakyat dan penghormatan terhadap pengorbanan para pejuangnya. Proses ini harus dilanjutkan melalui dialog dan pemahaman bersama serta secara bertahap, sehingga monopoli senjata, alih-alih menciptakan konflik baru, justru mengarah pada penyempurnaan struktur pemerintahan dan penguatan kedaulatan Irak.

Ia menyatakan: Monopoli senjata di tangan negara bukanlah tindakan terhadap aliran atau kelompok mana pun, dan tidak berarti mengabaikan pengorbanan kekuatan-kekuatan yang telah berperan dalam membela Irak, melainkan merupakan keharusan untuk menyempurnakan struktur pemerintahan dan memantapkan kedaulatannya.