AS Perluas Sanksi Sekunder terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita "Abna" mengutip Reuters, seorang sumber yang mengetahui mengatakan kepada Reuters bahwa Departemen Keuangan AS diharapkan akan memperluas cakupan sanksi sekunder yang dapat dikenakan terhadap lembaga dan negara yang mempertahankan hubungan dagang mereka dengan Iran, sementara pemerintahan Trump pada hari Selasa berupaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini mengklaim: Langkah ini bertujuan untuk menjadi peringatan terakhir kepada negara-negara untuk memutuskan hubungan dagang mereka dengan Iran dan berupaya mengakhiri konflik hampir enam bulan yang telah mengganggu ekspor energi di Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, diharapkan akan mengumumkan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah terhadap Iran pada hari Selasa dalam konferensi pers.

Sumber ini mengklaim: Bessent juga bermaksud untuk memberikan gambaran yang lebih umum tentang apa yang ia sebut kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran, yang ia dan Trump gambarkan sebagai "hari-D ekonomi," dan akan memperjelas kepada negara-negara bahwa mereka harus berada di pihak Amerika atau menerima risiko bahwa perusahaan dan lembaga penting mereka terputus dari sistem keuangan berbasis dolar.