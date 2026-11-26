Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejumlah bagian dari catatan harian dan kenangan pribadi selama tiga dekade kehidupan Paus Fransiskus, mantan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, telah dipublikasikan. Dalam catatan tersebut, ia menceritakan pengalaman yang digambarkannya sebagai pertemuan dengan “setan” serta penglihatannya tentang “gerbang-gerbang neraka”.

Dalam salah satu bagian memoarnya, Paus Fransiskus mengisahkan tiga pengalaman yang ia tafsirkan sebagai pertemuan dengan setan.

Pengalaman pertama terjadi ketika ia melihat sosok tersebut melalui jendela mobil. Pengalaman kedua berlangsung di sebuah biara Karmelit, sementara pengalaman ketiga terjadi dalam sebuah pertemuan di Kota Roma.

Paus Fransiskus menggambarkan sosok yang dilihatnya memiliki mata menyala-nyala serta suara yang rendah, serak, dan kuat. Ia juga menceritakan sebuah peristiwa ketika dirinya mengaku menyaksikan “gerbang-gerbang neraka”.

Buku memoar tersebut memuat berbagai renungan pribadi Paus Fransiskus mengenai dosa, usia lanjut, dan kematian. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pertama yang berasal dari Amerika Latin, meninggal dunia pada April 2025 dalam usia 88 tahun. Ia memimpin Gereja Katolik selama 12 tahun, sebuah institusi keagamaan yang memiliki lebih dari satu miliar pengikut di seluruh dunia.

Buku berjudul Memoar Pribadi Paus Fransiskus dihimpun oleh Kardinal Victor Manuel Fernández, seorang kardinal asal Argentina. Buku tersebut merupakan kumpulan pilihan dari catatan pribadi yang ditulis Paus Fransiskus sepanjang periode 1992 hingga 2024.

Dalam tulisan-tulisan tersebut, terungkap berbagai kekhawatiran, penyesalan, serta kritik Paus Fransiskus terhadap dirinya sendiri. Dalam tradisi Gereja Katolik, penulisan renungan pribadi dan pengakuan mengenai pengalaman spiritual merupakan praktik yang telah lama dilakukan oleh para pemimpin gereja dan orang-orang suci.

Sepanjang buku tersebut, pembaca berulang kali diperhadapkan pada berbagai perasaan manusiawi yang mendalam serta keyakinan keagamaan Paus Fransiskus.

Penyesalan Paus Fransiskus atas Kunjungannya ke Chile

Dalam salah satu catatannya, Paus Fransiskus juga mengungkapkan penyesalan mengenai kunjungannya ke Chile pada 2018. Ketika itu, ia mendapat kritik karena membela seorang uskup yang dituduh menutupi kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang imam.

Paus Fransiskus kemudian menyampaikan permintaan maaf dan memanggil para uskup Chile ke Roma. Seluruh uskup yang memenuhi panggilan tersebut menyerahkan surat pengunduran diri mereka.

Dalam sebuah catatan yang ditulis pada 2021, Paus Fransiskus mengungkapkan: “Aku merasa sangat sedih dan terpukul akibat situasi yang terjadi di Chile.”

Ia melanjutkan: “Sulit bagiku untuk mengakui apa yang telah terjadi di Chile. Aku tidak menyangka bahwa persoalan tersebut ternyata sedemikian serius.”

Pengalaman Bertemu Setan dengan Mata Menyala dan Suara Menyeramkan

Dalam buku Memoar Pribadi Paus Fransiskus yang diterbitkan pada Selasa, 24 November 2026, Paus Fransiskus menceritakan salah satu pengalaman spiritual yang dianggapnya sebagai pertemuan dengan setan.

Ia menulis: “Aku tidak dapat melupakan suaranya yang sangat rendah, serak, dan kuat.”

Dalam menggambarkan pengalaman tersebut, Paus Fransiskus juga menyatakan bahwa dirinya tidak dapat melupakan mata setan yang menurutnya tampak mengancam dan menimbulkan ketakutan.

Mengenai pengalaman keduanya, yang menurut pengakuannya terjadi ketika ia masih menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus mengatakan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di sebuah kapel kecil milik para biarawati Karmelit.

Ia menulis: “Ia menatapku dengan mata yang menyala-nyala. Tatapannya jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Kedua matanya seperti percikan api.” Paus Fransiskus juga mengaku merasakan kehadiran setan selama sejumlah perjalanan yang dilakukannya, termasuk kunjungannya ke Chile.

Pengalaman serupa, menurut catatannya, terjadi dalam sebuah pertemuan yang berlangsung beberapa hari setelah ia kembali ke Roma dari perjalanan tersebut.

Ia menulis: “Aku melihatnya dan mendengar suaranya. Suara penuh kemenangan, seolah-olah segala sesuatu telah berada dalam kekuasaannya.”

Namun, ia menambahkan: “Tuhan memberiku kesempatan untuk membebaskan diri dari pertemuan-pertemuan tersebut.”

Paus Fransiskus Mengaku Melihat Gerbang Neraka

Dalam bagian lain memoarnya, Paus Fransiskus mengisahkan sebuah pengalaman yang menurutnya terjadi pada Juni 2018. Ketika sedang bersiap untuk tidur, ia mengaku melihat sesuatu yang digambarkannya sebagai “gerbang-gerbang neraka”.

Ia menulis: “Aku memandangnya sejenak dan merasa sangat ketakutan.” Paus Fransiskus kemudian mengambil rosario dan menggenggamnya sebagai sarana perlindungan diri. Ia menggambarkan rosario tersebut sebagai senjata untuk membela diri dari apa yang dilihatnya.

Dalam catatannya, Paus Fransiskus juga menulis: “Mendekati gerbang-gerbang neraka sangat berbahaya, karena api dapat menyembur keluar darinya dan membakar.”

Kardinal Fernández Mengungkap Permintaan Terakhir Paus Fransiskus

Kardinal Victor Manuel Fernández, yang memimpin Dikasteri untuk Ajaran Iman di Vatikan, menjelaskan bahwa Paus Fransiskus sendiri telah memintanya untuk mempublikasikan berbagai renungan dan catatan tulisan tangannya kepada masyarakat.

Dikasteri untuk Ajaran Iman merupakan salah satu lembaga administratif terpenting di Vatikan, yang bertanggung jawab mengawasi berbagai persoalan terkait doktrin dan keyakinan Gereja Katolik.

Setelah Paus Fransiskus meninggal dunia pada 2025, Kardinal Fernández menyampaikan kepada penggantinya, Paus Leo, bahwa buku tersebut tidak boleh dibiarkan terlupakan. Ia mengingatkan agar catatan-catatan pribadi Paus Fransiskus tersebut tidak berakhir menjadi sebuah buku yang hanya tersimpan di gudang dan kemudian dilupakan.