Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Reza Ramezani menyinggung semakin meluasnya gerakan perlawanan hingga ke jantung Eropa dan Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa persatuan dunia Islam bukan sekadar taktik politik, melainkan strategi vital dan peradaban. Menurutnya, dengan bangkitnya kembali semangat “Kita Bisa” dan meningkatnya kesadaran serta tekad bangsa-bangsa dalam menghadapi arogansi global, era penghinaan dan perendahan martabat bangsa-bangsa telah berlalu, sekaligus membuka jalan menuju terwujudnya pemerintahan adil Imam Mahdi Aj.

Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait, dalam seminar khusus bertajuk “Kajian Prasyarat Keberlanjutan Revolusi Islam”, menggambarkan Revolusi Islam sebagai sebuah “keajaiban” pada zaman modern.

Ia menyatakan bahwa seluruh karakteristik dan indikator sebuah mukjizat dapat ditemukan dalam Revolusi Islam. Karena itu, menurutnya, peristiwa besar tersebut memerlukan penjelasan ilmiah yang mendalam dan akurat.

Menjelaskan kondisi dunia sebelum kemenangan Revolusi Islam, Ramezani mengatakan bahwa pada masa tersebut, kekuatan global terbagi ke dalam dua blok besar yang saling berhadapan, yakni liberalisme-imperialisme dan kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat di satu pihak, serta komunisme dan Marxisme di pihak lainnya.

Dalam situasi ketika dunia terbagi antara Blok Timur dan Blok Barat tersebut, berkembang keyakinan umum bahwa pembentukan pemerintahan agama merupakan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan.

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait itu menegaskan bahwa Imam Khomeini, sebagai seorang fakih, arif, dan filsuf, dengan berlandaskan ajaran-ajaran Ilahi mengajak umat manusia menerapkan pemerintahan agama dalam seluruh dimensi kehidupan.

Menurutnya, Imam Khomeini berhasil membantah anggapan keliru mengenai ketidakmampuan agama dalam mengatur kehidupan dan menjalankan pemerintahan pada era pascamodern.

Tiga Tahapan dalam Pernyataan Langkah Kedua Revolusi dan Tiga Prasyarat Keberlanjutan Internasional

Merujuk pada Pernyataan Langkah Kedua Revolusi Islam, Ayatullah Ramezani menekankan bahwa berdasarkan arahan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, proses mewujudkan cita-cita besar Revolusi harus dilaksanakan melalui tiga tahapan berkesinambungan, yakni pembinaan diri, pembangunan masyarakat, dan pembangunan peradaban.

Ketiga tahapan tersebut, menurutnya, bertujuan mempersiapkan landasan bagi kemunculan Imam Mahdi Aj sebagai pemegang kepemimpinan agung.

Ayatullah Ramezani menjelaskan bahwa prasyarat pertama bagi keberlanjutan Revolusi Islam di tingkat internasional adalah membangun Iran yang kuat, adil, maju, berakhlak, dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa tanpa keberhasilan membangun model keteladanan di dalam negeri, kemampuan Revolusi Islam untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia akan menjadi kurang efektif.

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait itu menyebut pengembangan diplomasi yang aktif, bijaksana, dan berbasis partisipasi masyarakat sebagai langkah kedua.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah, masyarakat, kalangan intelektual, generasi muda, serta berbagai gerakan sosial. Sementara itu, langkah ketiga adalah berpartisipasi secara aktif dalam membangun tatanan dunia yang adil.

Ramezani menjelaskan bahwa tatanan dunia tersebut harus berlandaskan penolakan terhadap dominasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kemerdekaan bangsa-bangsa.

Ia menegaskan bahwa cita-cita tersebut tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam pengalaman nyata dan kerja sama antarperadaban.

Bahasa Akal dan Fitrah sebagai Landasan Nilai-Nilai Universal Revolusi Islam

Dalam menjelaskan karakter Revolusi Islam sebagai sebuah wacana, Ayatullah Ramezani mengatakan bahwa bahasa Revolusi Islam adalah bahasa akal dan fitrah manusia.

Menurutnya, sebagaimana bahasa pemahaman Al-Qur'an, bahasa Revolusi Islam memiliki karakter yang melampaui batas negara, wilayah geografis, dan identitas kebangsaan, sehingga ditujukan kepada seluruh umat manusia.

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait itu menegaskan bahwa nilai-nilai seperti kebebasan, akhlak, spiritualitas, keadilan, kemerdekaan, kehormatan, rasionalitas, dan persaudaraan yang ditekankan Revolusi Islam bukanlah nilai-nilai yang hanya dimiliki satu generasi atau masyarakat tertentu.

Karena itu, nilai-nilai tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang hanya bersinar dalam satu periode sejarah, kemudian mengalami kemunduran dan kehilangan relevansinya.

Ia menggambarkan Revolusi Islam sebagai sebuah fenomena yang hidup dan dinamis.

Menurutnya, Revolusi Islam tidak hanya memiliki idealisme yang tinggi, tetapi juga kemampuan untuk melakukan penyesuaian secara cerdas guna memperbaiki berbagai kesalahan dalam proses perjalanannya.

Menolak Diplomasi Memohon-mohon dan Membedakan Fleksibilitas dari Sikap Pasif

Ayatullah Ramezani secara tegas membedakan antara fleksibilitas dan sikap pasif dalam menjalankan kebijakan. Ia menjelaskan bahwa fleksibilitas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima apabila bertujuan menjaga keberlanjutan perjuangan.

Namun, sikap pasif dan kemunduran yang menyebabkan ditinggalkannya prinsip-prinsip serta cita-cita Revolusi Islam sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Dengan menekankan pentingnya diplomasi yang aktif dan berani, Ramezani menyebut tiga prinsip sebagai kerangka strategis keberlanjutan Revolusi Islam dalam hubungan internasional, yakni kehormatan (izzat), kebijaksanaan (hikmat), dan kemaslahatan (maslahat).

Dalam menjelaskan prinsip kehormatan, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait itu menegaskan bahwa kehormatan berarti penolakan secara tegas terhadap diplomasi yang bersifat memohon-mohon, baik dari segi bahasa yang digunakan maupun substansi kebijakan.

Prinsip tersebut juga mengharuskan suatu negara tidak terus-menerus menggantungkan harapan pada perkataan dan keputusan para pejabat asing.

Ramezani menjelaskan bahwa prinsip kehormatan memiliki dua tingkatan. Pada tingkat nasional, kehormatan berarti menjaga kemerdekaan dan keamanan negara. Sementara pada tingkat internasional, kehormatan berarti menghormati kehendak dan martabat bangsa-bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam tiga bentuk hubungan, yakni hubungan antarmasyarakat atau antarbangsa, hubungan masyarakat dengan pemerintah, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Kebijaksanaan dan Kemaslahatan dalam Diplomasi: Menghindari Ketergesa-gesaan dan Keputusan Mendadak

Dalam menjelaskan prinsip kebijaksanaan, Ayatullah Ramezani menyatakan bahwa hikmah berarti rasionalitas, perhitungan yang cermat, serta menghindari tindakan yang tidak dipertimbangkan secara matang. Ia menekankan bahwa setiap langkah dalam kebijakan luar negeri harus dilakukan setelah melalui proses pemikiran, kehati-hatian, dan pertimbangan terhadap dampaknya pada masa depan.

Ramezani juga memperingatkan bahwa keputusan dan tindakan mendadak yang tidak didasarkan pada perhitungan matang pernah menimbulkan kerugian bagi negara pada sejumlah periode sebelumnya. Karena itu, menurutnya, pengalaman serupa tidak boleh kembali terulang dalam bidang diplomasi.

Sementara itu, ia menjelaskan prinsip kemaslahatan sebagai fleksibilitas yang cerdas untuk membuka jalan bagi keberlanjutan perjuangan dan pencapaian tujuan-tujuan besar pemerintahan Islam.

Persatuan Islam sebagai Strategi Peradaban dan Meluasnya Front Perlawanan

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait itu menegaskan bahwa persatuan Islam bukanlah taktik politik sementara, melainkan strategi yang pasti dan bersifat peradaban. Menurutnya, tanpa persatuan Islam, cita-cita membangun peradaban Islam yang menyeluruh tidak akan dapat diwujudkan.

Ramezani kemudian menyinggung semakin meluasnya wilayah geografis gerakan perlawanan. Ia menyatakan bahwa saat ini pengaruh gerakan perlawanan telah menjangkau Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat.

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan semakin menguatnya tekad bangsa-bangsa dunia dalam menghadapi kezaliman dan arogansi kekuatan global.

Ayatullah Ramezani juga menekankan pentingnya menghidupkan semangat “Kita Bisa” sebagai dasar untuk membangun kepercayaan diri bangsa-bangsa.

Ia menyatakan bahwa dengan semakin aktifnya keterlibatan masyarakat dunia dalam menentukan nasib mereka sendiri, era penghinaan terhadap bangsa-bangsa dan dominasi kekuatan arogan yang mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa dunia telah berakhir.

Membangun Keteladanan Dalam Negeri, Diplomasi Multidimensi, dan Mempersiapkan Kemunculan Imam Mahdi

Pada bagian akhir pemaparannya, Ayatullah Ramezani kembali menegaskan bahwa keberhasilan membangun model keteladanan di dalam negeri merupakan prasyarat penting bagi pengaruh Revolusi Islam di tingkat internasional.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, penghapusan diskriminasi, pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan keadilan sosial, serta perlindungan terhadap martabat warga negara.

Dalam menjelaskan prasyarat diplomasi media, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait tersebut menyerukan pentingnya memproduksi konten dalam berbagai bahasa, mendidik jurnalis yang memiliki kemampuan dan penguasaan bidangnya, serta memberikan tanggapan yang cepat dan akurat terhadap berbagai bentuk distorsi informasi.

Ia juga mengingatkan agar aktivitas diplomasi media menghindari klaim-klaim yang tidak didukung bukti dan penggunaan bahasa yang mengandung penghinaan.

Ayatullah Ramezani menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa pengembangan diplomasi ilmiah, diplomasi ekonomi, serta pendidikan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan tugas-tugas diplomatik merupakan faktor utama dalam mempersiapkan terwujudnya pemerintahan mulia dan universal Imam Mahdi Aj.