Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, memperingatkan bahwa kekerasan, diskriminasi, dan berbagai pembatasan yang diberlakukan terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan tidak hanya meningkatkan kebutuhan mereka terhadap bantuan kemanusiaan, tetapi juga menciptakan hambatan serius dalam memperoleh bantuan dan layanan penting.

OCHA pada Rabu, 25 November 2026, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Lembaga tersebut menegaskan bahwa keamanan, martabat manusia, dan partisipasi perempuan harus menjadi prioritas dalam seluruh program kemanusiaan.

OCHA memperingatkan bahwa berlanjutnya kekerasan, diskriminasi, dan pembatasan sosial semakin memperburuk kerentanan perempuan dan anak perempuan serta menghambat akses mereka terhadap bantuan kemanusiaan dan berbagai layanan dasar.

Lembaga PBB tersebut juga menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan penyaluran bantuan, serta perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka, merupakan persyaratan penting agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif di Afghanistan.

Pembatasan Taliban Menjadi Hambatan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

Peringatan terbaru OCHA muncul di tengah berbagai pembatasan yang diberlakukan Taliban sejak kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021.

Sejak saat itu, perempuan dan anak perempuan Afghanistan menghadapi serangkaian pembatasan luas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan partisipasi sosial.

Larangan bagi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan menengah dan perguruan tinggi, pembatasan pekerjaan perempuan di lembaga-lembaga nonpemerintah, serta larangan bagi pekerja perempuan untuk menjalankan tugas secara bebas di sejumlah pusat bantuan kemanusiaan merupakan beberapa kebijakan yang dampaknya berulang kali diperingatkan oleh lembaga-lembaga internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya telah menyampaikan bahwa pembatasan terhadap pekerja perempuan Afghanistan untuk memasuki kantor-kantor PBB masih berlangsung sejak September 2025.

Kebijakan tersebut telah mengurangi kemampuan lembaga-lembaga kemanusiaan dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan bantuan.

Pembatasan tersebut diberlakukan ketika banyak perempuan Afghanistan, khususnya perempuan kepala keluarga dan mereka yang tinggal di wilayah-wilayah tertinggal, sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari.

Perempuan Afghanistan Kehilangan Akses terhadap Bantuan yang Menyangkut Kelangsungan Hidup

Berdasarkan laporan UN Women, pembatasan mobilitas dan pekerjaan perempuan, yang diperburuk oleh berkurangnya anggaran lembaga-lembaga kemanusiaan, semakin menyulitkan akses perempuan Afghanistan terhadap layanan kesehatan, dukungan psikologis, pelayanan sosial, dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di banyak wilayah Afghanistan, kehadiran petugas perempuan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan kaum perempuan dan memberikan pelayanan secara langsung kepada mereka.

Karena itu, pembatasan terhadap aktivitas pekerja kemanusiaan perempuan telah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program bantuan.

Dalam keadaan tersebut, kebijakan pembatasan yang diberlakukan Taliban tidak hanya memengaruhi hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan dan kehidupan sosial, tetapi juga berdampak pada kemampuan mereka memperoleh bantuan yang sangat dibutuhkan, bahkan layanan penting yang berkaitan dengan keselamatan dan kelangsungan hidup.

Peringatan terbaru OCHA kembali menempatkan dampak kebijakan Taliban terhadap kehidupan sehari-hari perempuan Afghanistan sebagai perhatian utama masyarakat internasional.

Menurut berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembatasan tersebut bukan hanya memperbesar kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga melemahkan kemampuan organisasi-organisasi bantuan dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan perempuan serta anak perempuan Afghanistan.