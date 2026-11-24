Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, di sela-sela upacara penutupan seminar para kepala kantor provinsi dengan merujuk pada kapasitas provinsi-provinsi negara mengatakan: pengepungan darat Iran hampir mustahil; baik karena luasnya negara maupun karena banyaknya provinsi yang masing-masing memiliki kapasitas beragam

Dengan merujuk pada hubungan luas provinsi-provinsi Iran dengan provinsi-provinsi berdekatan di negara-negara tetangga, ia menambahkan: lalu lintas yang tinggi, ikatan antarwarga dan akar sejarah dan budaya di kedua sisi perbatasan telah menciptakan kapasitas di provinsi-provinsi negara, terutama provinsi-provinsi perbatasan, yang dengannya kita dapat membuka apa yang ingin ditutup musuh terhadap kita

Araghchi dengan menekankan perlunya menghadapi tekanan sanksi menegaskan: tugas seluruh negara dan rakyat adalah membuat musuh-musuh putus asa dari menjatuhkan sanksi. Cara terbaik menghadapi tekanan ini adalah membuat para penjatuh sanksi putus asa dari mencapai tujuan mereka agar mereka tahu bahwa instrumen ini tidak efektif dan tidak akan efektif

Menteri Luar Negeri pada saat yang sama menegaskan: ini tidak berarti mengesampingkan tugas lain Kementerian Luar Negeri, yaitu membuka jalan diplomatik untuk perundingan dan pencabutan sanksi, dan jalan itu juga berjalan sebagaimana mestinya