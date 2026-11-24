Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Di tengah perkembangan hubungan antara pemerintah Irak dan kelompok-kelompok perlawanan di negara tersebut, Muayyad al-Ali menyoroti sejarah kebijakan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Irak dan perjuangan rakyatnya.

Menurutnya, setelah gagal mencapai tujuan-tujuannya di Irak, Amerika Serikat beralih memanfaatkan kelompok teroris ISIS. Namun, upaya tersebut juga mengalami kegagalan. Karena itu, Washington belakangan disebut berusaha menggunakan unsur-unsur dalam negeri untuk menciptakan ketegangan dan memperburuk konflik internal Irak dengan tujuan mengakhiri peran kelompok perlawanan.

“Amerika Serikat kembali gagal dalam upayanya tersebut,” katanya.

Dalam wawancara dengan situs berita Al-Maalomah, al-Ali menegaskan bahwa rencana Amerika untuk memanfaatkan unsur-unsur internal guna memicu peperangan di Irak telah berhasil digagalkan.

“Rencana Amerika Serikat untuk menggunakan unsur-unsur dalam negeri guna mengobarkan perang di Irak telah gagal. Padahal, rencana tersebut menimbulkan ancaman nyata bagi negara karena bertujuan menciptakan peperangan di Jurf al-Nasr. Namun, kebijaksanaan akhirnya mengharuskan agar rencana semacam itu dihindari,” ujarnya.

Sementara itu, Mukhtar al-Yusuf, anggota Parlemen Irak, memperingatkan dampak dari setiap tindakan atau perubahan situasi di lapangan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan berpotensi melemahkan keamanan di kawasan Jurf al-Nasr.

Ia meminta berbagai kekuatan politik agar menangani persoalan sensitif tersebut secara bertanggung jawab dan mencegahnya berkembang menjadi krisis politik.

Jurf al-Nasr merupakan salah satu kawasan penting di Provinsi Babil. Wilayah ini memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keamanan Kota Karbala dan sejak lama menjadi perhatian kelompok-kelompok teroris, terutama ISIS. Karena alasan tersebut, sejumlah besar anggota kelompok perlawanan bermukim di kawasan itu.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai saluran televisi satelit yang berafiliasi dengan pihak asing disebut terus melancarkan tekanan melalui pemberitaan agar pengendalian keamanan wilayah tersebut diserahkan kepada pemerintah Irak. Tekanan ini juga dikaitkan dengan upaya melucuti senjata kelompok perlawanan Irak di kawasan tersebut.

Media-media yang menentang kelompok perlawanan Irak mengklaim bahwa penguasaan Jurf al-Nasr oleh kelompok-kelompok bersenjata telah menghalangi banyak penduduk setempat untuk kembali ke rumah mereka. Menurut klaim media-media tersebut, sebagian besar penduduk yang belum dapat kembali memiliki riwayat keterlibatan dalam kelompok teroris dan takfiri.

Laporan Intelijen tentang Dugaan Penyelundupan Minyak di Jurf al-Nasr

Akar ketegangan terbaru bermula dari beredarnya laporan intelijen setebal 19 halaman yang didasarkan pada citra satelit. Laporan tersebut menuduh adanya pengambilan minyak mentah secara ilegal dari jaringan pipa di Jurf al-Nasr selama periode 2021 hingga 2026.

Menurut laporan itu, terdapat lubang yang dibuat pada dua titik jaringan pipa minyak. Minyak mentah kemudian diduga dipindahkan menggunakan truk tangki berukuran besar menuju tempat penampungan awal sebelum didistribusikan ke pasar domestik. Laporan tersebut juga menyinggung penggunaan apa yang disebut sebagai “taktik penyamaran”.

Disebutkan bahwa minyak disimpan di lubang-lubang bawah tanah yang dalam dengan menggunakan struktur logam untuk menyembunyikan pergerakan truk tangki dari pengawasan udara.

Pada 11 November 2026, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi memerintahkan pembentukan komite investigasi untuk menyelidiki dugaan tersebut. Komite itu dipimpin Brigadir Jenderal Saad Mohsen Oraibi dan melibatkan perwakilan dari Kepolisian Federal, Polisi Energi, Direktorat Keamanan dan Disiplin Hashd al-Shaabi, Badan Pengawasan, serta Badan Intelijen dan Investigasi Federal.

Pada 13 November 2026, komite tersebut memasuki kawasan Jurf al-Nasr dan memulai penyelidikan langsung di lapangan. Sabah al-Numan, juru bicara Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak, menyatakan bahwa laporan akhir komite tingkat tinggi telah membenarkan informasi yang sebelumnya diterbitkan Badan Intelijen dan Investigasi Federal.

Menurut al-Numan, hasil penyelidikan mendokumentasikan adanya kegiatan penyelundupan minyak dan keberadaan kilang minyak ilegal di kawasan tersebut.

Menyusul laporan itu, al-Zaidi memerintahkan pemberhentian sembilan pejabat tinggi keamanan dan administrasi, termasuk Kepala Kepolisian Babil, Kepala Hashd al-Shaabi Provinsi Babil, serta Direktur Perusahaan Jaringan Pipa Minyak. Seluruh pihak yang dituduh terlibat juga diperintahkan untuk diserahkan kepada lembaga peradilan.

Kataib Hizbullah Irak Bantah Tuduhan dan Kritik Pemerintah

Menanggapi perkembangan tersebut, kelompok Perlawanan Islam Kataib Hizbullah Irak menyinggung proses perundingan mengenai pengaturan persenjataan kelompok perlawanan.

Kelompok tersebut menyatakan bahwa sebelumnya telah tercapai kesepakatan dengan Kerangka Koordinasi dan pemerintah Irak, tetapi perdana menteri dinilai tidak memenuhi komitmennya dalam kesepakatan tersebut.

Kataib Hizbullah juga menegaskan bahwa persoalan Jurf al-Nasr dan persenjataan kelompok perlawanan harus tetap berada di luar perseteruan politik.

Menurut kelompok tersebut, prinsip itu merupakan sikap mendasar yang tidak akan mereka tinggalkan.

Kataib Hizbullah menyatakan bahwa saat ini mereka menghadapi apa yang disebut sebagai operasi pemerasan terbesar untuk memaksa kelompok perlawanan melepaskan senjatanya melalui penyebaran laporan-laporan palsu.

Kelompok itu juga menyinggung pengiriman sebuah “komite teknis” ke Jurf al-Nasr untuk memeriksa kebenaran tuduhan yang disampaikan.

Menurut pernyataan Kataib Hizbullah, komite tersebut tidak menemukan tanda-tanda perusakan, pembobolan, ataupun pelanggaran pada jaringan pipa minyak yang melintasi kawasan tersebut.

Kataib Hizbullah Irak menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut membuktikan, menurut mereka, bahwa tuduhan penyelundupan minyak di Jurf al-Nasr tidak benar.